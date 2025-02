Graphique du jour - US500 (18.02.2025)

Les marchés boursiers mondiaux poursuivent leur tendance haussière, atteignant de nouveaux sommets historiques. Dans cette analyse, nous nous penchons de plus près sur la saison des résultats aux États-Unis en utilisant les données de FactSet, afin de déterminer si les rapports financiers solides des entreprises américaines sont véritablement le moteur du sentiment du marché. À ce jour, 77 % des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats. Résumé de la saison des résultats aux États-Unis Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile 76 % des entreprises ont dépassé les prévisions de bénéfices par action (BPA), un chiffre légèrement inférieur aux moyennes des 5 et 1 an (77 %), mais supérieur à la moyenne sur 10 ans de 75 %. La croissance annuelle des bénéfices des entreprises ayant publié leurs résultats a atteint un impressionnant 16,9 %, le meilleur résultat depuis le quatrième trimestre 2021. Fin décembre, le consensus de Wall Street prévoyait une croissance d'environ 12 % d'une année sur l'autre. À ce jour, 42 entreprises ont émis des prévisions de bénéfices décevantes, tandis que 33 ont donné des prévisions positives. Les entreprises qui ont publié leurs résultats ont surpassé les attentes de 7,3 % en moyenne, comparé à une moyenne sur 5 ans de 8,5 % et une moyenne sur 10 ans d'environ 6,7 %.

62 % des entreprises du S&P 500 ont dépassé les attentes de revenus, en dessous de la moyenne des 5 dernières années (69 %) mais légèrement au-dessus de la moyenne des 10 dernières années (64 %). La croissance des revenus des entreprises du S&P 500 est de 5,2 % d'une année sur l'autre, contre une augmentation de 5,9 % pour les entreprises ayant une exposition importante aux ventes internationales (principalement Big Tech). En moyenne, les entreprises surpassent les attentes de revenus de 0,8 %, tandis que la moyenne des 5 dernières années pour les excédents de revenus du S&P 500 est de 2,1 % et la moyenne sur 10 ans de 1,4 %.

Wall Street s'attend à une croissance des bénéfices significativement plus faible pour le premier trimestre 2025, avec des prévisions de 8,1 % en glissement annuel pour le premier trimestre et de 9,9 % pour le deuxième trimestre 2025. Le consensus pour l'année complète 2025 prévoit une croissance des bénéfices de 12,7 % d'une année sur l'autre.

En termes de surprises de bénéfices, les secteurs technologique et financier ont été les plus performants, tandis que les secteurs des services publics et de l’immobilier ont pris du retard. Le secteur de la consommation discrétionnaire a enregistré des surprises record, avec des bénéfices moyens presque 15 % au-dessus des prévisions. Des entreprises comme Wynn Resorts, Carnival, MGM Resorts, CarMax, et surtout Amazon, ont signalé une forte croissance des bénéfices. Cette tendance suggère une solidité continue du secteur de la consommation, ce qui pourrait être un indicateur positif pour le trimestre en cours. Graphique US500 (intervalle H1) Les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) atteignent de nouveaux sommets historiques depuis la seconde moitié de janvier, franchissant une formation de triangle symétrique et passant au-dessus de la zone des 6 100 points. Le ratio C/B à terme est actuellement de 22,2, comparé à la moyenne sur 5 ans de 19,8 et à la moyenne sur 10 ans de 18,3. Les entreprises du S&P 500 qui génèrent plus de 50 % de leurs revenus sur le marché intérieur ont enregistré une croissance des bénéfices de 14,4 % d'une année sur l'autre, tandis que celles générant plus de 50 % de leurs revenus à l’international ont vu leurs bénéfices augmenter de 20,8 % d'une année sur l'autre.

Source: xStation5 Graphique US100 (intervalle H1) Parallèlement, les contrats à terme sur le Nasdaq (US100) atteignent de nouveaux sommets historiques après deux récents impulsions baissières. Les deux baisses ont des amplitudes presque identiques, chacune atteignant environ 1 300 points. Les niveaux de support clés se trouvent entre 21 900 et 22 100 points, définis par les réactions de prix précédentes et le retracement de Fibonacci à 23,6 % du dernier mouvement haussier.

Source: xStation5

