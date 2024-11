Graphique du jour - US500 (31.10.2024)

Les excellents résultats d'Alphabet, Microsoft et Meta Platforms n'ont pas réussi à améliorer le sentiment sur le marché boursier américain, désormais sous pression face au renforcement du dollar et à la hausse des rendements obligataires. Les actions de Microsoft et Meta perdent chacune près de 4 % en préouverture, alors que la réaction du marché hier s'était montrée bien plus positive, avec une hausse de près de 3 % pour MSFT après la clôture. Aujourd'hui, Apple (AAPL.US) et Amazon (AMZN.US) publieront leurs résultats trimestriels après la clôture de la séance américaine, ce qui, combiné à la publication de l'inflation PCE et des demandes d'allocations chômage à 13h30, laisse présager une nouvelle volatilité accrue sur le marché boursier.

Jusqu'à présent, la saison des résultats a été relativement décevante (malgré des résultats solides pour la Big Tech), avec plusieurs entreprises ne répondant pas aux attentes et des actions comme celles de Meta Platforms enregistrant des pertes malgré de très bons résultats. Cela s'explique par des commentaires sur les prévisions qui peinent à justifier des valorisations élevées et les attentes officieuses de Wall Street. Selon FactSet, la croissance des bénéfices des entreprises du S&P 500 (en date de la fin de la semaine dernière) est de 3,6 % en rythme annuel, tandis que l'indice a progressé de plus de 36 % au cours de l'année écoulée. À la fin de la semaine dernière, pour le quatrième trimestre 2024, un total de 20 entreprises a émis des prévisions à la baisse, tandis que 11 ont relevé leurs prévisions.

En tout, cinq secteurs du S&P 500 enregistrent une baisse des bénéfices (réduction des bénéfices par action / révision à la baisse des prévisions de bénéfices). Les marges nettes moyennes sont de 12 %, contre 12,2 % au T2 2024 et au T2 2023, toujours au-dessus de la moyenne de 10 ans de 11,5 %. Un total de trois segments de sociétés du S&P 500 affiche des marges nettes plus élevées en glissement annuel (la plus forte croissance étant dans le secteur de la technologie de l'information, où la marge est de 24,7 % contre 23,9 % un an plus tôt), tandis que sept secteurs montrent une dynamique en baisse (le secteur de l'énergie étant le plus faible).

Dans ce contexte, avec une volatilité accrue autour de l'élection américaine et une incertitude générale concernant la poursuite de la tendance des rendements, une correction à court terme semble peu probable, alors que le S&P 500 se situe à des niveaux proches de ses sommets historiques. Les valorisations restent historiquement élevées, mais sans excès par rapport aux moyennes pluriannuelles. Outre Apple et Amazon, Intel publiera également ses résultats après la séance, tandis qu'Uber et Mastercard les publieront avant l'ouverture américaine.

US500 (intervalle H1)

Le RSI sur l'intervalle horaire indique un niveau inférieur à 20, signalant un niveau de survente extrême. Dans un scénario haussier, une correction complète 1:1 pourrait ramener l'indice vers la zone des 5 900 points. Si l'indice chute sous un volume important, en dessous des 5 800 points, on peut s'attendre à un test des minima locaux à 5 700 points. Le ratio P/E prévisionnel pour le S&P 500 est actuellement de 21, contre 19,6 pour la moyenne sur cinq ans et 18,1 pour la moyenne sur dix ans.



Source: xStation5