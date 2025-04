Graphique du jour : USDCNH (14.04.2025)

L'escalade de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a motivé la Banque populaire de Chine (PBOC) à prendre une mesure sans précédent, en relevant le taux de référence USDCNH au-dessus de 7,20. Les investisseurs considéraient ce niveau comme un seuil symbolique pour la stabilité de la monnaie chinoise. Cependant, les derniers plans visant à soutenir davantage les exportations et la liquidité du marché boursier ont fait passer les attentes pour le taux officiel au-dessus de 7,30. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le yuan renminbi s'est de nouveau consolidé malgré les annonces répétées d'un assouplissement potentiel de la politique monétaire en Chine. Source : xStation5 Trump et les luttes internes de la Chine Le dernier round du « ping-pong tarifaire » était, pour la Chine, un test d'honneur. En l'espace d'une semaine, l'ensemble des flux commerciaux avec les États-Unis a été soumis à des droits de douane supérieurs à 100 %, et Pékin n'a pas reculé devant les manœuvres de Trump, même si elle a sans doute plus à perdre, surtout à court terme. Des données récentes confirment la persistance de la déflation, ce qui met en évidence le problème fondamental de l'économie chinoise ces dernières années : la faiblesse de la demande intérieure. Les exportations ont servi de bouée de sauvetage à une production en quête d'acheteurs. Cependant, la productivité des fabricants chinois pourrait bientôt entraîner une augmentation de la pression déflationniste, car l'offre excédentaire est bloquée par les droits de douane dans les ports chinois. Le retrait par Donald Trump des droits de douane sur les produits électroniques grand public a contribué à restaurer un certain optimisme sur les marchés, mais cela ne fait pas grand-chose pour soulager la pression sur le gouvernement pour qu'il stimule la demande intérieure par des mesures fiscales. Une nouvelle orientation de la politique monétaire chinoise En relevant le taux de référence USDCNH, la PBOC revient en quelque sorte sur ses récents efforts pour stabiliser le yuan. Un yuan plus faible et des exportations plus compétitives pourraient coûter à la Chine une sortie de capitaux des investisseurs qui perdent confiance dans les actifs chinois. Néanmoins, selon Yu Yongding, ancien conseiller de la PBOC, la pression à la baisse sur le yuan n'exclut pas nécessairement les plans visant à garder la monnaie sous contrôle. En cas de sorties de capitaux excessives, la PBOC est prête à injecter des liquidités pour empêcher une vente massive d'actifs chinois (par des achats d'obligations, des prêts préférentiels pour le rachat d'actions et de nouvelles baisses de taux), comme cela s'est produit à la mi-2024. Le yuan s'est fortement déprécié lorsque la PBOC a relevé le taux de référence USDCNH au-dessus du niveau psychologique de 7,20 (ligne rouge). Source : XTB Research

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."