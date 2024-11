Graphique du jour - USDIDX (06.11.2024)

Les marchés sont actuellement portés par l’élection présidentielle américaine, avec la plus forte volatilité observée sur le dollar, les obligations et les crypto-monnaies. L’indice USDIDX est en hausse de 1,65 %, soit la plus forte hausse depuis la panique liée au COVID en mars 2020.

Une victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine est désormais de plus en plus probable. Les républicains disposent actuellement de 266 voix électorales, il n’en manque que 4 de plus pour une victoire officielle ; cependant, la victoire de Trump a déjà été déclarée officieusement. Il y a quelques instants, Donald Trump et son parti ont prononcé un discours officiel devant leurs partisans, tandis que Kamala Harris a reporté son discours à demain. Plus tôt dans la journée, nous avons observé des mouvements de marché exceptionnellement forts, avec des hausses du dollar, des indices et des crypto-monnaies, et des baisses des obligations.

Le marché a désormais pleinement intégré la victoire de Trump, les gains prenant un ton plus spéculatif et euphorique. Au moment de la publication, il y a eu un léger recul en raison de prises de bénéfices par des investisseurs spéculatifs qui pariaient sur une victoire républicaine. L'indice du dollar a brièvement bondi de 1,90 % à 105,2000 points, mais a maintenant partiellement réduit ses gains à 104,9000 points (+1,58 %). L'attention des investisseurs se portera bientôt sur la décision du FOMC de demain. Avec la légère correction actuelle de l'USDIDX, le niveau de support clé reste supérieur à 104,5000 points, tandis que les niveaux supérieurs à 105,6000 marquent le début de la prochaine zone de résistance. Après de tels gains importants, la clôture d'aujourd'hui sera cruciale pour voir si les haussiers peuvent maintenir ce rallye dynamique et spéculatif.

Source: xStation 5