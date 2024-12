Graphique du jour - USDIDX (11.12.2024)

L'Indice du Dollar américain (USDIDX) se trouve à un moment critique avant la publication des données sur l'inflation mercredi, les attentes du marché étant orientées vers des pressions inflationnistes persistantes, ce qui pourrait retarder les baisses de taux de la Réserve fédérale. L'inflation de base reste obstinément élevée, tandis que la transition politique ajoute de nouvelles couches d'incertitude à la trajectoire du dollar. Statistiques clés du marché : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'IPC de base attendu à 0,3 % en variation mensuelle pour le mois de novembre, marquant le quatrième mois consécutif de données solides.

La probabilité implicite de baisse des taux en décembre diminue à mesure que les préoccupations inflationnistes augmentent.

Le dollar trouve un support technique alors que les rendements des bons du Trésor maintiennent un plancher de 4 % sur les principaux maturités. La direction à court terme du dollar dépend largement du rapport sur l'inflation de mercredi, les prévisions anticipant un autre mois de pressions persistantes sur les prix. L'indice des prix à la consommation de base, excluant l'alimentation et l'énergie, devrait maintenir son rythme mensuel de 0,3 %, ce qui suggère que le chemin de la Réserve fédérale vers son objectif de 2 % reste difficile. Prévisions de l'IPC de base. Source : Bloomberg Les pressions inflationnistes notables persistent dans plusieurs secteurs, les prix des voitures d'occasion devant augmenter de 1,2 % en novembre, après une hausse de 2,7 % le mois précédent. Les coûts du logement continuent de montrer peu de signes de décélération significative, avec une hausse prévue du loyer équivalent des propriétaires (Owner's Equivalent Rent) de 0,3 à 0,4 %, maintenant ainsi un rythme supérieur à celui observé avant la pandémie. Le tableau technique montre une prudence accrue parmi les investisseurs institutionnels, les données récentes sur les flux révélant une réduction significative de la durée et la vente de titres à long terme par les fonds communs de placement. Ce réajustement de positionnement, combiné à une rééquilibrage des portefeuilles en fin d'année, suggère une volatilité accrue sur les marchés. Baisse des taux implicite par le marché. Source : Bloomberg L'attention du marché reste fermement concentrée sur la publication de l'IPC d'aujourd'hui et ses implications pour la politique de la Fed. Bien que les traders anticipent encore largement des baisses de taux dans les mois à venir, la persistance des données d'inflation de base élevées pourrait inciter la Fed à adopter une approche plus graduelle en matière d'assouplissement monétaire, par rapport à ce qui est actuellement anticipé. La transition politique ajoute une couche supplémentaire de complexité à la perspective du dollar, certaines politiques proposées, notamment des tarifs douaniers et des réductions d'impôts, pouvant potentiellement créer de nouvelles pressions inflationnistes. Certaines entreprises ajustent déjà leurs stratégies tarifaires en prévision de ces changements de politique, ce qui pourrait compliquer les efforts de la Fed pour lutter contre l'inflation. Le positionnement largement "dovish" (accommodant) du marché crée un potentiel de mouvements importants du dollar si les données sur l'inflation surprennent à la hausse. Les économistes de Deutsche Bank notent que, bien qu'une baisse des taux en décembre reste possible, les messages de la Fed devraient souligner un rythme d'assouplissement plus graduel à l'avenir, en particulier si l'inflation continue de résister au resserrement monétaire. À l'approche de la fin de l'année, l'interaction entre les pressions inflationnistes persistantes, les changements de politique potentiels et le positionnement du marché suggère que le dollar pourrait connaître une volatilité accrue. Wells Fargo prévoit que le parcours vers l'objectif de 2 % d'inflation de la Fed pourrait s'étendre jusqu'en 2026, avec peu de progrès attendu l'année prochaine. USDIDX (intervalle D1) L'Indice du Dollar américain se négocie actuellement au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci à 38,2 %. Une cassure sous ce niveau pourrait conduire à un test des sommets de juillet à 105,728. En revanche, les haussiers visent le niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 % comme prochaine résistance, avec un objectif de test des plus hauts historiques (ATH). Le RSI commence à s'orienter à la hausse, signalant une possible divergence haussière, ce qui suggère un renforcement du momentum. Par ailleurs, le MACD se resserre, indiquant un croisement probable qui pourrait confirmer le momentum haussier dans les sessions à venir. Ces facteurs placent l'indice à un point décisif, les niveaux critiques servant de marqueurs pour son prochain mouvement. Source : xStation

