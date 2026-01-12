Graphique du jour - USDIDX (12.01.2026) 🏛️

Points clés La crédibilité de la Réserve fédérale est fragilisée par des attaques politiques visant son président, Jerome Powell.

Les marchés perçoivent une remise en cause de l’ indépendance de la politique monétaire américaine , pesant sur le dollar.

Les capitaux se déplacent vers des valeurs refuges comme l’or et le franc suisse.

Le contexte macroéconomique reste solide, mais les initiatives politiques brouillent le message monétaire.

Techniquement, le dollar index (USDIDX) montre des signaux de faiblesse à court terme.

La guerre politique autour de la Fed sape la crédibilité des institutions américaines, le dollar étant la première victime. L'enquête des procureurs sur Jerome Powell et la menace d'inculpation pour avoir prétendument fait un faux témoignage sur la rénovation coûteuse des bâtiments de la Fed constituent en réalité une tentative d'intimidation de la banque centrale, sapant la confiance dans l'indépendance de la politique monétaire américaine. Powell lui-même affirme sans détour qu'il s'agit d'un prétexte et que l'enjeu est de savoir si les taux seront fixés sur la base de données ou de pressions politiques exercées par le président, ce qui sonne comme une alerte rouge pour les investisseurs. Il n'est donc pas étonnant que les capitaux se réfugient dans des « valeurs refuges » : l'or bat des records, le franc suisse se renforce et le dollar s'effondre après son récent rebond. Pour le marché des changes, cela signifie que la prime liée à la stabilité institutionnelle américaine vient d'être érodée par les mesures visant le président de la Fed. Déclaration du président de la Réserve fédérale Jerome H. Powell - Conseil de la Réserve fédérale - La déclaration officielle du président Powell est disponible ici. Le contexte fondamental ne fait qu'accroître la pression sur le dollar. D'une part, l'économie continue de montrer des signes de relative vigueur : l'emploi non agricole se stabilise, le chômage recule légèrement et la règle de Sahm n'indique plus de récession, de sorte que la Fed n'a pas un besoin urgent de nouvelles baisses de taux. D'autre part, la Maison Blanche tente de contourner la banque centrale : des idées telles que l'achat de 200 milliards de dollars de MBS par Fannie et Freddie ou la limitation des commissions sur les cartes de crédit à 10 % constituent de facto un quasi-assouplissement quantitatif et une ingérence fiscale et politique dans des domaines qui relevaient traditionnellement de la Fed. Le marché voit donc un mélange : une trajectoire des taux d'intérêt plus stricte, des anticipations d'inflation en hausse et la politique préélectorale de plus en plus « créative » de Trump, qui va de l'agressivité envers Powell et Lisa Cook à la recherche de « victoires » militaires et budgétaires avant le scrutin. Dans un tel environnement, le dollar n'est plus le roi incontesté du G10, car les investisseurs commencent à intégrer non seulement les taux et les données, mais aussi le risque que la politique commence à diriger la banque centrale comme un autre ministère. En début de semaine, l'indice dollar USDIDX est passé sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100 jours (courbe violette sur le graphique) et teste actuellement la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (courbe bleue sur le graphique). Tant que l'indice ne repassera pas au-dessus des plus hauts de vendredi, la tendance baissière restera techniquement dominante sur le graphique. Le RSI pour la moyenne à 14 jours revient autour de 54 points. Source : xStation

