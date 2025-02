Graphique du jour - USDJPY (07.02.2025)

Le yen japonais a atteint 151,8 contre le dollar, marquant sa quatrième hausse hebdomadaire consécutive, alors que de solides données économiques et les signaux hawkish de la Banque du Japon alimentent les attentes de hausses de taux. La paire de devises a touché 150,96 en début de séance, son niveau le plus fort depuis le 10 décembre, enregistrant une appréciation hebdomadaire remarquable de 2 %, la plus importante depuis novembre. Signes de reprise économique Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les dépenses des ménages en décembre ont bondi de 2,7 % en glissement annuel, dépassant largement l'augmentation prévue de 0,5 %, marquant ainsi la première expansion en cinq mois. Ces données robustes sur la consommation, associées à une hausse de 0,6 % des salaires réels en décembre, ajoutent des preuves que la reprise économique du Japon gagne en force, bien que les responsables restent prudents quant à la déclaration d'une inversion définitive de la tendance de consommation. Trajectoire de la politique monétaire Les marchés anticipent désormais à 80 % une nouvelle hausse des taux de la BoJ d'ici juillet, avec une certitude attendue d'ici septembre, après les signaux hawkish de Naoki Tamura, membre du conseil de la BoJ, suggérant que les taux devraient atteindre au moins 1 % d'ici mars 2026. Cela représente un changement significatif par rapport au mouvement historique de janvier, lorsqu'un taux de 0,50 % a été instauré, le plus haut depuis 17 ans. Alerte du FMI Le Fonds monétaire international a mis en garde contre les effets de débordement potentiels de la volatilité croissante des marchés sur les conditions de liquidité des institutions financières japonaises. La hausse des taux d'intérêt pourrait accroître les coûts de service de la dette publique, lesquels devraient doubler d'ici 2030, et entraîner une augmentation possible des faillites d'entreprises. Perspectives des stratèges Bien que l'élan haussier du yen soit significatif, les analystes de Barclays suggèrent que les baisses importantes du USDJPY pourraient être limitées, citant les sorties de capitaux japonaises persistantes et les taux réels négatifs comme des obstacles continus. Toutefois, les négociations salariales du printemps, qui devraient aboutir à une nouvelle hausse de 5 %, pourraient maintenir la trajectoire hawkish de la BoJ et soutenir une appréciation supplémentaire du yen. USDJPY (Intervalle D1) Le USDJPY se négocie au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, qui agira comme support et s'est historiquement avéré valide. Ce niveau coïncide également avec la moyenne mobile simple à 200 jours à 152. Pour regagner un momentum haussier, le niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %, aligné avec la moyenne mobile simple à 100 jours, sera crucial. Une poursuite de la tendance baissière pourrait conduire à un nouveau test du niveau de retracement de Fibonacci de 50 %, qui a précédemment entraîné des renversements. Le RSI montre une divergence baissière et approche actuellement de la zone de survente, tandis que le MACD continue de s'élargir dans la tendance baissière.

