Graphique du jour - USDJPY (09.01.2025)

La paire USDJPY a dépassé les 158, dans un contexte de renforcement du dollar américain. Les revenus de base des travailleurs japonais ont augmenté le plus en 32 ans, fournissant un soutien potentiel à la banque centrale pour augmenter les taux d'intérêt ce mois-ci. D'un autre côté, les salaires réels ont baissé en décembre, 4 mois de suite, rendant la situation difficile pour la BoJ. Les salaires réels au Japon ont baissé de -0,3 % en novembre, marquant la quatrième baisse mensuelle consécutive. Selon Kyodo, les salaires nominaux, ou la moyenne des revenus mensuels totaux par travailleur, y compris le salaire de base et les heures supplémentaires, ont augmenté de 3 % en glissement annuel pour atteindre 305 832 yens (1 900 $), augmentant ainsi pour le 35e mois consécutif. À l'exclusion des primes et des paiements non prévus, les salaires moyens ont augmenté de 2,7 %, ce qui représente la plus forte hausse en 32 ans.

Par ailleurs, les prix à la consommation (utilisés pour calculer les salaires réels) ont augmenté de 3,4 % en novembre, ce qui représente une accélération par rapport à la hausse de 2,6 % enregistrée en octobre. La hausse générale des prix à la consommation au Japon a été provoquée par la réduction des subventions gouvernementales pour les factures de services publics, mais aussi par la hausse persistante des prix des denrées alimentaires.

Selon la note de l'institut Dai-Ichi Life Research datant d'aujourd'hui , « (...) les salaires réels devraient clairement augmenter en décembre en raison des primes d'hiver élevées, mais ils pourraient à nouveau baisser à partir de janvier. Même si les salaires nominaux continueront probablement à augmenter, les salaires réels pourraient encore baisser certains mois au cours du premier semestre de cette année en raison de la pression à la hausse sur l'inflation, principalement sur les prix des denrées alimentaires. (...) Il faudra probablement un certain temps pour que les salaires réels entrent dans une tendance positive solide ». La BoJ fera-t-elle un geste hawkish en 2025 ? Comme nous pouvons le constater, la croissance de l'économie japonaise n'a pas été à la hauteur de l'inflation, les salaires réels restant inférieurs aux prix à la consommation, ce qui réduit l'appétit actuel de la BoJ pour un « changement radical » de la politique monétaire, du moins pour l'instant. Le Japon maintient ses taux et les membres de la Fed ont déclaré que la Réserve fédérale ralentirait la baisse des taux, ce qui met la monnaie japonaise sous pression. Toutefois, cette situation pourrait changer. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que les augmentations de salaires lors des négociations du printemps 2025 seraient un facteur déterminant pour la poursuite de la politique de la banque centrale. Près de la moitié des économistes interrogés s'attendaient à ce que la Banque du Japon relève ses taux en décembre, mais elle ne l'a pas fait.

Selon la Japan Association of Corporate Executives, l'augmentation moyenne des salaires dans les grandes entreprises atteindra probablement 5 % cette année, ce qui pourrait inciter la banque centrale à relever ses taux d'intérêt. Surtout si les salaires des petites entreprises augmentent également, au moins à ce rythme

Les décideurs politiques seront attentifs aux augmentations de salaires dans les petites et moyennes entreprises, où les salaires pourraient augmenter encore plus - jusqu'à 6 % selon la Confédération japonaise des syndicats. En revanche, la dernière enquête de la Chambre de commerce et d'industrie du Japon montre que seulement 11 % d'entre elles prévoient d'augmenter les salaires de plus de 5 %. La vente aux enchères d'obligations d'État à 30 ans du pays, qui a eu lieu jeudi, a suscité une forte demande, mais en général, le yen japonais est mis sous pression par la vigueur sans précédent du dollar américain ; les investisseurs ignorent presque la possibilité croissante d'une hausse des taux par la BoJ. Nous pouvons nous attendre à ce que la paire soit extrêmement volatile, surtout si le dollar américain s'affaiblit, ce qui offre un réel potentiel de baisse de l'USDJPY. Tant que les bons du Trésor américain sont à la hausse, un pas de plus vers les 5%, la paire USDJPY est à la hausse, et le yen s'affaiblit par rapport au dollar américain. USDJPY (D1, intervalle H1) Les négociations salariales au printemps peuvent constituer un risque à moyen terme pour les haussiers sur l'USDJPY. Sur l'intervalle D1, nous pouvons voir un croisement « golden cross », indiquant potentiellement une poursuite de la hausse. Source: xStation5 Source: xStation5

