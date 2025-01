Graphique du jour - USDJPY (15.01.2025)

Le yen japonais gagne du terrain alors que les commentaires du gouverneur de la BOJ, M. Ueda, amplifient les attentes du marché quant à un changement de politique imminent, entraînant des mouvements significatifs sur les marchés des devises et des obligations, alors que les probabilités d'une hausse des taux augmentent. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Statistiques clés du marché : Prix actuel : 157 426,78 ¥ (-0,3%)

Probabilité de hausse des taux : 74% (janvier), 89% (mars)

Rendement du JGB à 2 ans : 0,7 % (le plus élevé depuis 2008) Perspectives de la politique de la BOJ Les dernières remarques du gouverneur Kazuo Ueda ont intensifié la spéculation sur une éventuelle hausse des taux lors de la réunion de la semaine prochaine (23-24 janvier). Le gouverneur a souligné les discussions encourageantes sur les salaires lors des événements du nouvel an et des récentes réunions des directeurs de succursales, marquant un changement notable dans la stratégie de communication. Ces commentaires font suite aux déclarations prospectives similaires du gouverneur adjoint Himino, suggérant une coordination accrue des politiques. Les swaps d'indice à un jour indiquent maintenant une probabilité de 74 % d'une hausse des taux ce mois-ci, contre 60 % plus tôt dans la journée, ce qui reflète la conviction croissante du marché. Source : Bloomberg Financial LP Dynamique des rendements Les obligations d'État japonaises ont subi des pressions à la vente, le rendement à 2 ans atteignant son plus haut niveau depuis 2008 à 0,7 %, tandis que le rendement à 30 ans a atteint un nouveau sommet depuis 2009. L'opération de rinban de la BOJ a suscité des ventes accrues, ce qui a accentué la pression sur les contrats à terme des JGB. Courbe souveraine du Japon Source : Bloomberg Financial LP Positionnement du marché et facteurs de risque Les stratèges en devises, y compris Rodrigo Catril de la NAB, suggèrent que la paire USD/JPY semble intéressante à vendre au-dessus de 157 ¥, avec une fourchette de trade à court terme attendue entre 150 et 158 ¥, sous réserve que les rendements du Trésor américain à 10 ans restent inférieurs à 5 %. L'attention du marché se porte désormais sur les prochaines données de l'IPC américain et sur les implications politiques potentielles pour les deux économies. Position du gouvernement Le ministre des Finances, Katsunobu Kato, a réaffirmé que le gouvernement était prêt à s'attaquer aux mouvements de change excessifs, en particulier ceux provoqués par les spéculateurs, tout en soulignant l'étroite coordination avec la BOJ pour atteindre les objectifs de stabilité des prix et mettre fin à la déflation. USDJPY (Intervalle D1) L'USDJPY est entré dans une zone critique associée aux précédentes interventions sur le marché des changes. Suite aux commentaires d'aujourd'hui, la paire a baissé en dessous de l'EMA de 15 jours et légèrement en dessous du niveau de retracement de Fibonacci de 78,6% du mouvement baissier. Pour les baissiers, les cibles clés sont l'EMA à 30 jours et l'EMA à 50 jours, suivies par le niveau de retracement de Fibonacci à 23,6 % du mouvement haussier à 154,272. Le RSI signale une divergence baissière, suggérant un affaiblissement de la dynamique haussière, tandis que le MACD confirme le sentiment baissier avec ses lignes qui s'élargissent, indiquant une accélération de la dynamique baissière. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."