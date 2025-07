Graphique du jour - USDJPY (18.07.2025)

L'inflation sous-jacente au Japon a reculé à 3,3 % en glissement annuel en juin, contre 3,7 % en mai, conformément aux prévisions. Cette baisse s'explique en partie par le rétablissement des subventions gouvernementales sur l'essence et par une légère baisse des prix du riz. Toutefois, l'inflation reste désormais supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la Banque du Japon (BoJ) depuis 39 mois consécutifs. L'IPC de base, qui exclut les produits alimentaires frais et l'énergie, a légèrement augmenté pour atteindre 3,4 %, signe de pressions persistantes sur les prix intérieurs, en particulier dans les services et l'alimentation. Malgré la baisse des prix du riz suite à l'intervention du gouvernement, les prix des denrées alimentaires ont bondi de 8,2 % en glissement annuel et l'inflation des services a atteint 1,5 %, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles la BoJ pourrait réviser ses prévisions d'inflation et envisager de nouvelles hausses de taux. La banque centrale reste toutefois prudente en raison des incertitudes entourant les droits de douane américains et la croissance des salaires nationaux.

Le yen est la devise la plus faible de la journée, en baisse de 0,4 % à 0,6 % par rapport aux principales devises, reflétant la prudence des investisseurs face à la fragilité de l'économie japonaise et aux données sur l'inflation plus faibles que prévu. Néanmoins, la hausse de l'inflation maintient les paris du marché sur une éventuelle hausse des taux de la BoJ dans le courant de l'année. Parmi les autres préoccupations majeures pour l'économie japonaise figurent les droits de douane américains de 25 % qui entreront en vigueur le 1er août et les chiffres décevants du PIB.

La paire USDJPY est en hausse de 0,17 % aujourd'hui, malgré la faiblesse générale du dollar, ce qui souligne la relative faiblesse du yen. Les investisseurs surveillent également de près le paysage politique japonais avant les élections à la Chambre haute le 20 juillet, où la coalition du Premier ministre Ishiba risque de perdre sa majorité.

Source: xStation 5