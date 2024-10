Graphique du jour - USDJPY (22.10.2024)

La paire USD/JPY s'est envolée lundi, dépassant le niveau critique de 150,00 pour atteindre de nouveaux sommets, déclenchant immédiatement des spéculations sur une intervention japonaise potentielle. La paire de devises a atteint 150,78, marquant un bond de plus de 150 pip depuis ses plus bas de la session asiatique, alors que de multiples facteurs se sont alignés pour faire baisser le yen par rapport au dollar.

Ce mouvement significatif s'inscrit dans un contexte d'incertitude politique accrue au Japon, où de récents sondages suggèrent la possibilité d'un gouvernement de coalition minoritaire à la suite des élections du 27 octobre. L'instabilité politique crée une pression supplémentaire sur le yen, alors que les marchés s'interrogent sur les implications potentielles de la trajectoire de la politique monétaire de la Banque du Japon. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Courbe de rendement du Trésor américain Source : Bloomberg L'envolée des rendements du Trésor américain continue d'être un facteur déterminant, l'indice de référence à 10 ans dépassant les 4,11 %. Cet écart de rendement reste un facteur essentiel de la vigueur du dollar par rapport au yen, d'autant plus que les marchés tablent désormais sur environ deux baisses de taux de 25 points de base pour l'année à venir, ce qui constitue une perspective plus prudente que les attentes antérieures. L'attention du marché s'est intensifiée autour d'une intervention potentielle des autorités japonaises. Les perspectives hebdomadaires de Mizuho ont spécifiquement souligné que « la menace d'une intervention verbale augmente à mesure que la parité USD/JPY dépasse 150, ce qui suggère une vigilance accrue des participants au marché quant à une éventuelle action du ministère des finances ou de la Banque du Japon ». La dimension politique ajoute une nouvelle couche de complexité aux perspectives de la monnaie. La possibilité que la coalition LDP-Komeito au pouvoir perde sa majorité pourrait avoir un impact significatif sur la capacité de la BOJ à mettre en œuvre sa sortie progressive de la politique monétaire ultra-libre. Les positions divergentes des partis d'opposition sur la politique monétaire, certains étant favorables au maintien de mesures accommodantes, créent une incertitude supplémentaire sur le marché. La dynamique des échanges à court terme montre une augmentation de l'activité de couverture, les marchés d'options reflétant une demande croissante de protection contre les mouvements brusques du yen. Ce positionnement défensif suggère que les participants au marché se préparent à une intervention potentielle ou à une volatilité accrue autour des prochaines élections. À l'avenir, la paire de devises est confrontée à plusieurs risques liés à des événements clés, notamment les élections générales japonaises du 27 octobre

Les discours à venir des responsables de la Réserve fédérale

La surveillance continue des mouvements des rendements du Trésor américain

L'intervention potentielle des autorités japonaises

La réunion de politique générale de deux jours de la Banque du Japon se terminant le 31 octobre, avec une pause attendue dans les hausses de taux. En résumé, le mouvement spectaculaire de l'USD/JPY au-dessus de 150 représente une confluence de l'incertitude politique au Japon, de la hausse des rendements américains et de l'évolution des attentes en matière de politique monétaire. Le marché reste très sensible à une intervention potentielle, les opérateurs surveillant de près les niveaux techniques et les signaux politiques des autorités japonaises. Les élections à venir ajoutent une nouvelle couche de complexité à une paire de devises déjà volatile, ce qui laisse présager la poursuite d'une forte volatilité à court terme. USDJPY (intervalle D1) L'USDJPY s'échange au-dessus de sa SMA de 100 jours après une forte hausse hier, ce qui indique une force à court terme. Il s'approche maintenant d'une résistance clé près de la SMA de 200 jours, qui coïncide avec un niveau de retracement de Fibonacci critique. Pour que le yen japonais reprenne de la vigueur, il doit d'abord passer sous la moyenne mobile à 100 jours, à 149,211, et viser le niveau de soutien établi par le précédent sommet, à 147,166. Le RSI se consolide sous les niveaux de surachat depuis près d'un mois, et le MACD reste serré, ce qui indique qu'une volatilité importante pourrait se profiler à l'horizon. Source: xStation

