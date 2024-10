Graphique du jour - USDJPY (24.09.2024)

Les dernières données économiques du Japon présentent un tableau mitigé, avec un PMI manufacturier qui se contracte encore tandis que le PMI des services est en expansion. Cette divergence économique, associée à la prudence de la Banque du Japon, crée un environnement complexe pour la paire USDJPY, d'autant plus que l'on s'attend de plus en plus à une accélération des baisses de taux de la Fed au cours de l'année à venir. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile La paire USDJPY s'est montrée vulnérable au cours des dernières séances de négociation, alors que la divergence entre les politiques de la Fed et de la BoJ s'accentue. La récente réduction de 50 points de base du taux d'intérêt de la Fed, associée aux attentes croissantes d'un nouvel assouplissement, a exercé une pression significative sur le dollar américain. Parallèlement, la réticence de la Banque du Japon à abandonner sa politique monétaire ultra-libre crée une dynamique unique pour le yen, qui se retrouve prisonnier des préoccupations économiques nationales. Les investisseurs doivent se préparer à une volatilité potentielle au cours des prochaines semaines, alors que les marchés analyseront les données économiques divergentes et s'adapteront à l'évolution des attentes de la banque centrale en matière de politique monétaire. Les orientations futures de la BoJ et les projections économiques seront cruciales pour influencer le sentiment du marché à l'égard du yen. Les exportateurs japonais, en particulier ceux du secteur manufacturier, devraient être très sensibles aux mouvements de l'USDJPY et aux commentaires de la BoJ. Le déclin continu du secteur manufacturier est particulièrement préoccupant, l'indice PMI tombant à 49,6 en septembre, marquant ainsi son troisième mois consécutif de contraction. Ce déclin contraste fortement avec le secteur des services, qui continue à faire preuve de résilience avec un PMI de 53,9. Le débat en cours sur la reprise économique et les objectifs d'inflation du Japon devrait s'intensifier compte tenu de ces indicateurs économiques mitigés. Malgré les difficultés rencontrées dans le secteur manufacturier, il y a une lueur d'espoir que la forte consommation privée, alimentée par des augmentations de salaires, pourrait contribuer à soutenir la croissance économique et potentiellement influencer les décisions politiques de la BoJ dans les mois à venir. La possibilité d'une réduction plus rapide des taux d'intérêt de la Fed pourrait exercer une nouvelle pression à la baisse sur la paire USDJPY, ce qui pourrait profiter aux importateurs japonais et aux entreprises ayant des dettes importantes libellées en USD. Toutefois, un yen plus faible pourrait également stimuler les exportations japonaises et les bénéfices des entreprises lorsqu'ils sont rapatriés, ce qui pourrait soutenir l'indice Nikkei. Néanmoins, la faiblesse persistante de l'économie, en particulier dans le secteur manufacturier, pourrait continuer à créer des vents contraires pour certains segments de l'économie japonaise.

USDJPY (intervalle D1) L'USDJPY s'approche actuellement d'une résistance clé au sein de la tendance baissière. Ce niveau a déjà fait office de résistance forte à deux reprises, entraînant la poursuite de la tendance baissière. Depuis le début du mois d'août, des plus hauts et des plus bas plus bas ont été observés. La résistance s'aligne également sur le niveau de retracement de Fibonacci de 50 %, qui a servi de résistance forte à la fin du mois d'août. Le RSI est orienté à la hausse et présente une divergence haussière, tandis que le MACD atteint des sommets et des creux plus élevés, avec un croisement récent indiquant un signal d'achat.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."