Graphique du jour: USDJPY (24.12.2025)

Le marché USD/JPY se trouve actuellement dans une phase de transition entre la fin de l’ancien régime de taux d’intérêt zéro et les premières étapes de la normalisation. Après les épisodes de forte volatilité de 2024, déclenchés par la sortie brutale de la Banque du Japon de sa politique ultra-accommodante et par le débouclement partiel des stratégies de carry trade, le marché est entré en 2025 dans un régime d’acceptation sélective du risque. Le taux de change n’évolue plus par à-coups, mais au sein d’une tendance structurelle, dans laquelle les investisseurs testent prudemment les limites de la tolérance des autorités japonaises face à la faiblesse du yen. Ces dernières semaines ont été marquées par une remontée de la volatilité, mais avec des amplitudes de mouvements de prix relativement réduites. Il s’agit d’un symptôme classique d’un marché qui ne réagit plus de manière linéaire aux seuls différentiels de taux d’intérêt et qui commence à intégrer des risques connexes, tels que la politique budgétaire japonaise, la crédibilité du processus de normalisation de la BOJ ou encore le risque potentiel d’intervention sur le marché des changes. Les investisseurs ne remettent plus en cause le fait que le Japon soit engagé sur la voie de la normalisation de sa politique monétaire, mais ils anticipent de plus en plus un parcours heurté en raison des problèmes structurels du pays. L’USD/JPY reste élevé, mais la dynamique haussière s’est essoufflée. Chaque tentative de rupture à la hausse se heurte à la prudence liée aux risques politiques et d’intervention, tandis que les replis demeurent limités, car la structure du carry trade n’a pas encore été entièrement démantelée. D’un point de vue technique, le taux de change évolue toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles EMA50, EMA100 et EMA200, ce qui confirme la tendance haussière de moyen terme. Toutefois, la pente de ces moyennes commence à s’aplanir, signalant une perte de momentum. Les bandes de Bollinger se resserrent après leur phase d’expansion précédente, indiquant une période de compression de la volatilité avant le prochain mouvement directionnel. Le RSI oscille autour de son niveau neutre, sans signal de surachat. Le MACD demeure en territoire positif, mais son histogramme s’affaiblit, ce qui confirme les enseignements tirés de la structure des moyennes mobiles. USDJPY (D1) Source: xStation5

