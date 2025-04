Graphique du jour - USDJPY (25.04.2025)

Le yen japonais s’affaiblit face au dollar américain vendredi, l’USD/JPY grimpant de 0,7 % alors que l’inflation à Tokyo s’envole sur fond de tensions commerciales persistantes avec les États-Unis. L’envolée de l’inflation alimente les anticipations de hausse des taux Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L’inflation de base à Tokyo a bondi à 3,4 % en glissement annuel en avril, contre 2,4 % en mars, dépassant les prévisions fixées à 3,2 %. Il s’agit d’un plus haut sur deux ans, nettement au-dessus de l’objectif de 2 % de la Banque du Japon (BoJ). Malgré ces pressions inflationnistes, la BoJ devrait maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion du 1er mai en raison de l’incertitude liée au commerce. Toutefois, les analystes estiment désormais qu’une hausse des taux en juin ou juillet devient plus probable. Les tensions commerciales influencent les perspectives de politique monétaire La récente imposition par le président Trump d’un tarif douanier de 25 % sur les importations automobiles japonaises, ainsi qu’un tarif temporaire de 10 % sur l’ensemble des biens japonais, complique les décisions de la BoJ. En réponse, le Premier ministre Ishiba a annoncé un plan économique d’urgence incluant un soutien au financement des entreprises, des subventions pour abaisser le prix de l’essence et un allègement des factures d’énergie. La diplomatie monétaire se poursuit Le ministre des Finances, Kato, a rencontré le secrétaire au Trésor américain, Bessent, à Washington, convenant d’un dialogue "constructif" sur les devises tout en réaffirmant que les taux de change doivent être déterminés par le marché. Le principal négociateur commercial du Japon se rendra à Washington la semaine prochaine pour poursuivre les discussions. Des informations suggèrent que le Japon pourrait augmenter ses importations de soja américain afin de corriger les déséquilibres commerciaux. Le yen s’est déjà renforcé d’environ 9 % face au dollar depuis janvier, les acteurs du marché restant attentifs aux signaux émanant à la fois des fronts commercial et monétaire. USDJPY (D1) L’USD/JPY s’approche du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Les acheteurs viseront un test de la moyenne mobile sur 30 jours (SMA), avec un objectif potentiel au niveau de retracement de 38,2 %. Les vendeurs, pour leur part, chercheront à faire descendre le cours sous les récents plus bas à 139. Le RSI forme une divergence haussière avec des sommets plus élevés, tandis que le MACD s’élargit après un croisement haussier.

