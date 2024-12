Graphique du jour - USDJPY (27.12.2024)

La paire dollar-yen reste proche des niveaux critiques alors que les traders évaluent les divergences de politique entre la Fed et la BOJ dans un contexte d'augmentation des risques d'intervention et d'approbation record du budget japonais. Statistiques clés du marché : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Prix actuel : 157,55

Plus haut en 2024 : 158,08 (décembre)

Variation hebdomadaire : +0.8%

Performance depuis le début de l'année : +10%

Niveau clé : 160 (zone de risque d'intervention)

Fourchette après la réunion de l'OBJ : 153.34-158.08 Dynamique de la politique de la BOJ Les récents avis de la réunion de la BOJ révèlent des points de vue mitigés sur le calendrier de la hausse des taux, certains membres estimant que les conditions sont réunies pour un mouvement à court terme, tandis que d'autres prônent la patience compte tenu des incertitudes entourant les politiques du futur président Trump. Les nouvelles estimations des bénéfices de la banque centrale montrent des pertes potentielles allant jusqu'à 13 milliards de dollars dans le cadre d'un scénario de taux de 2 %, soulignant les défis de la normalisation de la politique. Paysage politique et fiscal L'approbation du budget record de 115,5 billions de yens du Japon pour l'exercice 2025 constitue un test clé pour le gouvernement minoritaire du Premier ministre Ishiba. L'augmentation des dépenses de 2,6 %, associée à une réduction de l'émission d'obligations, témoigne des efforts d'assainissement budgétaire. Toutefois, l'incertitude politique liée à l'adoption du budget pourrait influencer la décision de la BOJ sur les taux d'intérêt en janvier. Source: Bloomberg Risque d'intervention Les nouveaux avertissements du ministre des finances Kato contre les mouvements de change excessifs ont renforcé les spéculations d'intervention alors que la parité USD/JPY approche les 160. La récente montée à des sommets de cinq mois a suscité une rhétorique officielle accrue, bien que les seuils d'intervention réels restent incertains. Perspectives pour 2025 Alors que les marchés évaluent aujourd'hui à 42 % la probabilité d'une hausse du taux directeur de la Banque du Japon en janvier et à 72 % en mars, cette trajectoire reste fortement tributaire de l'évolution des salaires et de la clarté de la politique américaine. L'interaction entre la normalisation monétaire, la stabilité politique et la dynamique du marché des devises laisse présager une volatilité continue, avec 160 comme niveau de risque psychologique et d'intervention clé. USDJPY (Intervalle D1) La paire USDJPY s'approche des sommets de 157-158 atteints fin avril, un niveau qui a déjà entraîné une intervention sur le marché des changes. Suite à cette intervention, l'USDJPY a reculé jusqu'à l'EMA de 50 jours, suggérant que pour les baissiers, l'objectif pourrait se situer autour de 153,167. Les haussiers, en revanche, pourraient viser un nouveau test des plus hauts historiques dans la zone 160-161. Le RSI se consolide près de la zone de surachat, ce qui a toujours été le signe d'une nouvelle hausse avant une correction potentielle. Par ailleurs, le MACD continue de progresser mais se rétrécit, ce qui indique que l'élan pourrait s'essouffler. Source : xStation

