Graphique du jour : USDJPY (31.03.2025)

Le yen japonais devance les autres devises du G10, s'appréciant de près de 0,5 % face au dollar à deux jours de l'annonce par Donald Trump d'une série de droits de douane réciproques. Les inquiétudes sur la croissance économique américaine et les incertitudes entourant l'administration républicaine poussent les flux de capitaux vers le yen qui, après les turbulences de 2024, retrouve son statut de « monnaie refuge ». Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Source: xStation5 Les craintes de stagflation ont pesé sur les rendements obligataires américains, faisant chuter le rendement du Trésor américain à 10 ans à 4,19 %. Une forte baisse de la confiance des consommateurs selon l'Université du Michigan et un indice d'inflation PCE plus élevé que prévu ont mis en évidence les risques de la politique commerciale du président américain. Cet ensemble de données marque sans doute le début d'un nouveau dilemme pour la Réserve fédérale qui, lors de sa dernière décision de taux, n'avait pas évoqué le risque de pression inflationniste prolongée et considérait encore le risque de récession comme marginal.

Le sentiment sur les marchés boursiers est également négatif au Japon et aux États-Unis, mais la baisse des rendements des obligations américaines à 10 ans suggère que les inquiétudes concernant l'économie américaine pèsent davantage sur les investisseurs, qui parient fortement sur un retour à la baisse des taux aux États-Unis. Au Japon, en revanche, on observe un rebond du PIB, une stabilisation après une période d'inflation élevée et de nouvelles hausses des taux vers l'optimum (toujours recherché). Le risque d'une guerre commerciale semble également plus faible, compte tenu des mesures diplomatiques du Japon, qui correspondent aux attentes de Donald Trump (notamment un accroissement des investissements étrangers et une réduction du déficit commercial). Une forte baisse des rendements obligataires américains a effacé les derniers gains sur la paire USDJPY. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Les marchés monétaires anticipent une hausse des taux au Japon en 2025. Source : Bloomberg Finance L.P.

