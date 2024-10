Un ralentissement marqué pour Gucci en 2024 Le groupe Kering, propriétaire de Gucci, a lancé un avertissement sur ses bénéfices pour la troisième fois cette année, alors que les ventes de sa marque phare continuent de chuter. Au troisième trimestre 2024, les ventes de Gucci ont reculé de 25 % par rapport à la même période en 2023, marquant une période de plus d'un an de baisse continue. Malgré les efforts pour revitaliser l’image de Gucci, la marque semble distancée par des concurrents tels que LVMH. Kering a entamé un remaniement chez Gucci, en remplaçant son équipe créative il y a un an et demi. L’objectif est de passer d’un style flamboyant à une image plus classique et intemporelle. Cette stratégie vise à réduire la volatilité des ventes liée aux cycles rapides de la mode. Cependant, les nouvelles collections du designer Sabato de Sarno représentent encore seulement un tiers de l’offre actuelle en magasin, et les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Des ventes en baisse dans le monde entier Les ventes de Gucci ont chuté de 35 % auprès des consommateurs chinois au troisième trimestre, un chiffre qui reflète la baisse des prix de l’immobilier et le ralentissement de la croissance économique en Chine, autrefois moteur de l’achat de produits de luxe. Mais la marque fait également face à une baisse de 20 % en Europe et aux États-Unis, signe que même dans les marchés traditionnels, le nouveau look de Gucci ne convainc pas encore. Gucci, autrefois la vache à lait de Kering, générait jusqu’à deux tiers des bénéfices opérationnels du groupe. Aujourd’hui, Kering fait face à des difficultés financières, avec une dette nette qui pourrait atteindre 11 milliards d'euros cette année, après des investissements dans l'immobilier de luxe et une prise de participation dans la marque Valentino. Bien que Kering prévoie de maintenir son dividende, la nécessité de redresser rapidement Gucci devient cruciale. Les défis d’un repositionnement de marque Relancer une marque de luxe prend du temps, et Kering est encore au début de cette transformation. Le groupe prévoit de fermer plusieurs magasins Gucci en 2024, principalement en Chine, afin de réduire ses coûts, tout en maintenant ses dépenses publicitaires pour promouvoir les nouvelles collections. Toutefois, le manque de signes de reprise chez Gucci laisse entrevoir des marges bénéficiaires sous pression pour un certain temps. Les actions de Kering ont chuté de 40 % cette année, atteignant des niveaux similaires à ceux de 2017. Une reprise des ventes chez Gucci pourrait relancer le cours de l’action, mais pour l’instant, les indicateurs restent au rouge. Le marché attend des signaux clairs de redressement pour inverser cette tendance baissière. Source : Dow Jones Newswires

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."