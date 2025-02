Hims & Hers bondit de 24 % grâce à l'acquisition de Trybe Labs 📈

Hims & Hers Health a vu son action bondir de 24 % aujourd'hui à la suite de son acquisition stratégique de Trybe Labs, une société spécialisée dans les solutions de tests de laboratoire à domicile. Cette opération marque une avancée significative vers l'amélioration des soins de santé personnalisés, permettant à Hims & Hers d'intégrer les diagnostics à domicile dans sa plateforme de télésanté. L'acquisition permettra de réaliser des tests corporels complets, y compris le prélèvement d'échantillons sanguins à domicile, donnant aux patients un plus grand contrôle sur leur état de santé. Cette initiative s'inscrit dans la mission de l'entreprise qui consiste à détecter précocement les risques potentiels pour la santé et à soutenir des plans de traitement personnalisés dans des domaines cliniques clés tels que la baisse de testostérone, la ménopause et la gestion de la santé péri-ménopausique. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile IA et télésanté Hims & Hers lance une méthode mini-invasive de prélèvement sanguin utilisant une lancette, qui offre une alternative aux aiguilles traditionnelles et aux cartes de prélèvement sanguin séché. Cette innovation permet aux utilisateurs de surveiller facilement : les niveaux d'hormones, les facteurs de risque cardiaque, les marqueurs de stress, le cholestérol et la fonction hépatique, ainsi que la santé de la thyroïde et de la prostate Les données de santé en temps réel recueillies grâce à ces tests permettront non seulement aux clients d'avoir une meilleure compréhension de leur santé, mais joueront également un rôle crucial dans les initiatives basées sur l'IA de l'entreprise, notamment MedMatch by Hims & Hers, une plateforme de soins de santé avancée conçue pour fournir des soins personnalisés, de haute qualité et abordables. Hims & Hers a noté qu'un meilleur accès aux données des tests de laboratoire permettra d'affiner les plans de traitement personnalisés, comblant ainsi le fossé entre les visites cliniques traditionnelles et les solutions de soins de santé à distance. Bien que les conditions financières de l'acquisition restent confidentielles, Hims & Hers a confirmé que l'opération était entièrement financée par les réserves de trésorerie disponibles. La société devrait lancer ses services de tests à domicile au cours de l'année prochaine, consolidant ainsi sa position de leader dans le domaine des solutions de santé innovantes et axées sur la technologie. Cette expansion dans le domaine des tests de laboratoire à domicile souligne l'engagement de Hims & Hers à remodeler l'avenir de la médecine personnalisée, en offrant des services de santé accessibles, basés sur des données et améliorés par l'IA. La valorisation de Hims & Hers semble pour l'instant très élevée, mais les marchés s'attendent à ce que l'entreprise détienne une part de marché beaucoup plus importante dans le secteur de la santé. HIMS.US (D1) Les actions de la société ont bondi de près de 190 % depuis le début de l'année et de 650 % en glissement annuel, grâce à la mise en œuvre de l'IA dans les services de santé personnels. Source: xStation5

