Intel en hausse face aux projets de scission de TSMC et Broadcom 📈

L'action Intel a bondi de plus de 9,5 % Ă la suite d'informations selon lesquelles Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) et Broadcom envisageraient des accords distincts qui pourraient scinder le gĂ©ant amĂ©ricain des puces en deux entitĂ©s. Cette Ă©volution spectaculaire marque un moment potentiellement transformateur pour l'industrie des semi-conducteurs, mettant en Ă©vidence Ă la fois les difficultĂ©s rĂ©centes d'Intel et l'Ă©volution du paysage mondial de la fabrication de puces.  Points clĂ©s : Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Broadcom examine l'activitĂ© de conception et de commercialisation de puces d'Intel

TSMC envisage de prendre le contrĂŽle de tout ou partie des installations de fabrication d'Intel

Les discussions sont préliminaires et aucune offre formelle n'a été soumise

L'accord du gouvernement amĂ©ricain serait nĂ©cessaire pour toute transaction Structure proposĂ©e La scission proposĂ©e crĂ©erait deux activitĂ©s distinctes de la structure actuelle d'Intel. Broadcom a Ă©tudiĂ© l'acquisition de l'activitĂ© de conception et de commercialisation de puces, tandis que TSMC a Ă©tudiĂ© la possibilitĂ© de prendre le contrĂŽle des installations de fabrication d'Intel, Ă©ventuellement dans le cadre d'un consortium d'investisseurs. Les deux sociĂ©tĂ©s travaillent indĂ©pendamment l'une de l'autre et les discussions en sont encore Ă un stade prĂ©coce, aucune offre formelle n'ayant Ă©tĂ© soumise au conseil d'administration d'Intel. Cadre rĂ©glementaire La situation a attirĂ© l'attention de l'administration Trump, le prĂ©sident exĂ©cutif par intĂ©rim d'Intel, Frank Yeary, menant les discussions avec les acquĂ©reurs potentiels et les reprĂ©sentants du gouvernement. La Maison Blanche a indiquĂ© que le prĂ©sident s'opposerait probablement Ă tout accord impliquant un contrĂŽle Ă©tranger des usines d'Intel, Ă©tant donnĂ© le rĂŽle essentiel de l'entreprise dans la sĂ©curitĂ© nationale. Cette position ajoute Ă la complexitĂ© de tout accord potentiel, en particulier en ce qui concerne l'implication de TSMC. DĂ©fis de fabrication L'aspect fabrication de l'accord est confrontĂ© Ă des dĂ©fis opĂ©rationnels importants. La rĂ©organisation des usines d'Intel pour les aligner sur les spĂ©cifications de TSMC nĂ©cessiterait des investissements importants et une expertise technique. Les restrictions en matiĂšre d'immigration pourraient entraver la capacitĂ© de TSMC Ă dĂ©ployer ses ingĂ©nieurs aux États-Unis, car une grande partie de son personnel technique vient de TaĂŻwan et d'autres rĂ©gions en dehors de l'AmĂ©rique. En outre, le rĂ©cent financement d'Intel dans le cadre de la loi CHIPS est assorti d'exigences visant Ă maintenir la propriĂ©tĂ© majoritaire des installations de fabrication, ce qui complique encore la structure potentielle de l'accord. Contexte du marchĂ© L'ouverture d'Intel Ă des changements aussi spectaculaires fait suite Ă une pĂ©riode difficile pour l'entreprise. Le cours de son action a chutĂ© d'environ 60 % en 2024, ce qui a conduit au dĂ©part du PDG Pat Gelsinger en dĂ©cembre. L'entreprise a eu du mal Ă suivre le rythme de TSMC dans la fabrication de puces avancĂ©es et a largement manquĂ© le boom de l'intelligence artificielle dominĂ© par Nvidia. La concurrence croissante d'Advanced Micro Devices dans son activitĂ© principale de processeurs a encore Ă©rodĂ© sa position sur le marchĂ©. Perspectives des analystes Les analystes ont offert des perspectives mitigĂ©es sur les accords potentiels. L'analyste de Bloomberg Intelligence, Charles Shum, prĂ©vient que TSMC risque de compromettre sa rentabilitĂ© et son avantage concurrentiel si elle investit dans les usines de fabrication d'Intel aux États-Unis, citant les dĂ©fis d'intĂ©gration et le retard de rentabilitĂ© jusqu'en 2027. L'analyste de Cantor Fitzgerald, C.J. Muse, adopte une vision plus optimiste, suggĂ©rant que les rumeurs persistantes d'une scission entre les opĂ©rations de conception et de fabrication ont probablement du sens. PrĂ©paratifs en cours Intel a dĂ©jĂ commencĂ© Ă se prĂ©parer Ă d'Ă©ventuels changements structurels. La sociĂ©tĂ© a rĂ©cemment commencĂ© Ă exploiter ses usines comme s'il s'agissait d'entitĂ©s distinctes, en acceptant de la mĂȘme maniĂšre les commandes des Ă©quipes de conception internes et des clients externes. Les rĂ©sultats financiers de la division de fabrication sont dĂ©sormais prĂ©sentĂ©s sĂ©parĂ©ment, et des plans sont en place pour crĂ©er une filiale dotĂ©e de son propre conseil d'administration opĂ©rationnel. Cette rĂ©organisation pourrait faciliter les investissements extĂ©rieurs dans les activitĂ©s de fabrication, qu'ils proviennent de clients ou d'acteurs du capital-investissement. Intel (intervalle D1) L'action trade au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours et s'approche actuellement du plus haut de novembre. Les haussiers viseront Ă combler l'Ă©cart d'aoĂ»t Ă 29 $, tandis que les baissiers viseront un nouveau test de la moyenne mobile sur 100 jours Ă 21,98 $. Le RSI atteint des sommets plus Ă©levĂ©s dans la zone de surachat, tandis que la MACD continue de s'Ă©largir, indiquant une dynamique trĂšs forte.

