Eutelsat s’impose comme l’alternative européenne stratégique à Starlink : seule constellation en orbite basse concurrente de Starlink, soutenue par les gouvernements français et britannique, Eutelsat pourrait offrir un accès internet indépendant des infrastructures contrôlées par l’État iranien.

La France envisage une réponse satellitaire à la coupure d’internet en Iran : Paris étudie officiellement l’envoi de terminaux Eutelsat pour soutenir l’accès à l’information des Iraniens, marquant une prise de position politique face à la répression du régime.

Eutelsat : Une initiative française face à la coupure internet en Iran

Satellite Eutelsat : une option officiellement à l’étude

Interrogé ce mercredi 14 janvier à l’Assemblée nationale, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a confirmé que Paris étudiait différentes options pour soutenir les Iraniens privés d’internet. En réponse à la question d’un député, il a indiqué que l’éventuel envoi de terminaux satellitaires Eutelsat faisait partie des scénarios envisagés.

Cette déclaration marque une prise de position politique claire face à la stratégie de coupure internet en Iran pour contenir les manifestations.

Un contexte de répression d’ampleur inédite

Ces derniers jours, les autorités iraniennes ont lancé une répression meurtrière contre des manifestations visant le régime clérical. Selon plusieurs sources, ces violences auraient fait des milliers de morts, tandis que l’accès à internet en Iran a été presque totalement interrompu sur l’ensemble du territoire.

La coupure des communications vise à limiter la diffusion d’informations, l’organisation des protestations et les contacts avec l’étranger.

Eutelsat, une alternative stratégique à Starlink

La seule constellation concurrente de Starlink

Soutenue par les gouvernements français et britannique, Eutelsat possède la seule autre constellation de satellites en orbite basse en dehors de Starlink, le réseau opéré par Elon Musk. Une constellation correspond à un ensemble de satellites travaillant conjointement pour fournir une couverture internet continue.

Cette technologie permet de fournir un accès internet directement depuis l’espace, sans dépendre des infrastructures terrestres locales, souvent contrôlées par les autorités.

Un accès haut débit depuis l’espace

Les satellites d’Eutelsat sont conçus pour offrir une connectivité haut débit aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers, notamment dans les zones mal desservies ou privées de réseaux traditionnels.

Dans le contexte de coupure internet en Iran, ce type de solution pourrait permettre à la population de contourner les restrictions imposées par l’État, à condition que les terminaux puissent être déployés et utilisés en sécurité.

Un accès à internet en Iran déjà très limité

Starlink partiellement accessible en Iran

Malgré la coupure quasi totale décrétée par les autorités, certains Iraniens ont réussi à se connecter à Starlink, selon trois personnes présentes dans le pays. Ces accès restent toutefois marginaux et difficiles, en raison des contraintes logistiques et des risques encourus.

L’utilisation de ces technologies satellitaires est en effet strictement contrôlée et peut exposer les utilisateurs à des sanctions sévères.

Des restrictions même sur le satellite

Selon Alp Toker, fondateur du groupe de surveillance d’internet NetBlocks, même le service Starlink semblerait avoir été partiellement réduit ces derniers jours. Cela illustre les difficultés croissantes pour maintenir une connectivité stable dans un environnement fortement répressif.

À ce stade, Eutelsat n’a pas répondu aux demandes de commentaire concernant une éventuelle implication opérationnelle en Iran.

❓ FAQ sur la coupure d'internet en Iran

Pourquoi l’Iran a-t-il coupé l’accès à internet ?

Les autorités iraniennes utilisent la coupure d’internet pour limiter l’organisation des manifestations et la diffusion d’informations sur la répression.

Qu’est-ce qu’Eutelsat ?

Eutelsat est un opérateur européen de satellites, soutenu par la France et le Royaume-Uni, qui propose notamment un accès internet par satellites en orbite basse.

En quoi les satellites peuvent-ils contourner une coupure d’internet ?

L’internet satellitaire fonctionne indépendamment des réseaux terrestres locaux, ce qui permet de se connecter même lorsque les infrastructures nationales sont coupées.

Starlink est-il accessible en Iran ?

Oui, de manière très limitée. Certains Iraniens y ont accès, mais le service semble partiellement restreint et difficile à utiliser.

La France a-t-elle déjà envoyé du matériel en Iran ?

Non, à ce stade il s’agit uniquement d’une option à l’étude, sans décision officielle annoncée.