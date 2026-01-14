-
La France envisage une réponse satellitaire à la coupure d’internet en Iran : Paris étudie officiellement l’envoi de terminaux Eutelsat pour soutenir l’accès à l’information des Iraniens, marquant une prise de position politique face à la répression du régime.
-
Eutelsat s’impose comme l’alternative européenne stratégique à Starlink : seule constellation en orbite basse concurrente de Starlink, soutenue par les gouvernements français et britannique, Eutelsat pourrait offrir un accès internet indépendant des infrastructures contrôlées par l’État iranien.
-
La France envisage une réponse satellitaire à la coupure d’internet en Iran : Paris étudie officiellement l’envoi de terminaux Eutelsat pour soutenir l’accès à l’information des Iraniens, marquant une prise de position politique face à la répression du régime.
-
Eutelsat s’impose comme l’alternative européenne stratégique à Starlink : seule constellation en orbite basse concurrente de Starlink, soutenue par les gouvernements français et britannique, Eutelsat pourrait offrir un accès internet indépendant des infrastructures contrôlées par l’État iranien.
Eutelsat : Une initiative française face à la coupure internet en Iran
Satellite Eutelsat : une option officiellement à l’étude
Interrogé ce mercredi 14 janvier à l’Assemblée nationale, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a confirmé que Paris étudiait différentes options pour soutenir les Iraniens privés d’internet. En réponse à la question d’un député, il a indiqué que l’éventuel envoi de terminaux satellitaires Eutelsat faisait partie des scénarios envisagés.
Cette déclaration marque une prise de position politique claire face à la stratégie de coupure internet en Iran pour contenir les manifestations.
Un contexte de répression d’ampleur inédite
Ces derniers jours, les autorités iraniennes ont lancé une répression meurtrière contre des manifestations visant le régime clérical. Selon plusieurs sources, ces violences auraient fait des milliers de morts, tandis que l’accès à internet en Iran a été presque totalement interrompu sur l’ensemble du territoire.
La coupure des communications vise à limiter la diffusion d’informations, l’organisation des protestations et les contacts avec l’étranger.
Eutelsat, une alternative stratégique à Starlink
La seule constellation concurrente de Starlink
Soutenue par les gouvernements français et britannique, Eutelsat possède la seule autre constellation de satellites en orbite basse en dehors de Starlink, le réseau opéré par Elon Musk. Une constellation correspond à un ensemble de satellites travaillant conjointement pour fournir une couverture internet continue.
Cette technologie permet de fournir un accès internet directement depuis l’espace, sans dépendre des infrastructures terrestres locales, souvent contrôlées par les autorités.
Un accès haut débit depuis l’espace
Les satellites d’Eutelsat sont conçus pour offrir une connectivité haut débit aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers, notamment dans les zones mal desservies ou privées de réseaux traditionnels.
Dans le contexte de coupure internet en Iran, ce type de solution pourrait permettre à la population de contourner les restrictions imposées par l’État, à condition que les terminaux puissent être déployés et utilisés en sécurité.
Un accès à internet en Iran déjà très limité
Starlink partiellement accessible en Iran
Malgré la coupure quasi totale décrétée par les autorités, certains Iraniens ont réussi à se connecter à Starlink, selon trois personnes présentes dans le pays. Ces accès restent toutefois marginaux et difficiles, en raison des contraintes logistiques et des risques encourus.
L’utilisation de ces technologies satellitaires est en effet strictement contrôlée et peut exposer les utilisateurs à des sanctions sévères.
Des restrictions même sur le satellite
Selon Alp Toker, fondateur du groupe de surveillance d’internet NetBlocks, même le service Starlink semblerait avoir été partiellement réduit ces derniers jours. Cela illustre les difficultés croissantes pour maintenir une connectivité stable dans un environnement fortement répressif.
À ce stade, Eutelsat n’a pas répondu aux demandes de commentaire concernant une éventuelle implication opérationnelle en Iran.
❓ FAQ sur la coupure d'internet en Iran
Pourquoi l’Iran a-t-il coupé l’accès à internet ?
Les autorités iraniennes utilisent la coupure d’internet pour limiter l’organisation des manifestations et la diffusion d’informations sur la répression.
Qu’est-ce qu’Eutelsat ?
Eutelsat est un opérateur européen de satellites, soutenu par la France et le Royaume-Uni, qui propose notamment un accès internet par satellites en orbite basse.
En quoi les satellites peuvent-ils contourner une coupure d’internet ?
L’internet satellitaire fonctionne indépendamment des réseaux terrestres locaux, ce qui permet de se connecter même lorsque les infrastructures nationales sont coupées.
Starlink est-il accessible en Iran ?
Oui, de manière très limitée. Certains Iraniens y ont accès, mais le service semble partiellement restreint et difficile à utiliser.
La France a-t-elle déjà envoyé du matériel en Iran ?
Non, à ce stade il s’agit uniquement d’une option à l’étude, sans décision officielle annoncée.
Budget : Sébastien Lecornu dévoile de nouvelles mesures
Budget 2026 : le gouvernement ouvre la porte au 49.3
Calendrier économique : l’inflation en Europe et l’industrie américaine au centre de l’attention 📌
📉L'EURUSD recule de 0,3 %
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."