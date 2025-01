Intuitive Surgical perd 5 % malgré des résultats solides au quatrième trimestre 🚩Un rythme de croissance qui ralentit ?

Les actions d'Intuitive Surgical (ISRG.US) perdent 5 % après les résultats financiers du quatrième trimestre 2024, même si la société a battu les prévisions en termes de revenus et de bénéfices par action. Cette baisse s'explique en partie par le fait que l'entreprise prévoit une croissance de ses activités en 2025 de 13 % à 16 % en glissement annuel, ce qui est inférieur au taux de croissance de 17 % enregistré en 2024. Les analystes s'attendaient à une croissance de 17,1 % en 2025. La société a installé jusqu'à 174 robots da Vinci 5 aux États-Unis au quatrième trimestre, contre 110 au troisième trimestre 2024, mais les stratégies de tarification sur le marché chinois ont donné des résultats plus faibles que prévu. Résultats financiers du 4ème trimestre 2024 Intuitive Surgical a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,21 $, dépassant les prévisions de 1,79 $ de plus de 22%

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,41 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 2,25 milliards de dollars. La croissance des ventes en glissement annuel a été de 25 %.

L'entreprise a installé 493 nouveaux systèmes chirurgicaux, dont 174 da Vinci 5, ce qui représente une augmentation des ventes de 66 % par rapport aux prévisions.

Le nombre de procédures réalisées avec les systèmes d'Intuitive Surgical a augmenté de 18 %, entraînant une hausse des ventes d'instruments et d'accessoires chirurgicaux à usage unique.

Les ventes d'instruments ont augmenté de 23% pour atteindre 1,41 milliard de dollars au quatrième trimestre, ce qui a dépassé les prévisions de 1,37 milliard de dollars.

Intuitive Surgical avait une pénétration d'environ 34 % du marché de la chirurgie robotique à la fin de 2024, ce qui pourrait lui permettre à long terme de doubler son marché cible (22 millions d'opérations chirurgicales par an).

L'échelle actuelle d'Intuitive est de 8 millions de chirurgies par an, sans compter les 700 000 chirurgies supplémentaires par an associées au robot de biopsie pulmonaire, Ion. Oppenheimer avec une évaluation provisoire d'Intuitive Intuitive Surgical a signé un important accord de distribution d'une valeur de 290 millions d'euros, qui devrait être finalisé d'ici 2026. Cet accord permettra à l'entreprise d'être directement présente en Italie, en Espagne et au Portugal. L'entreprise a également reçu l'approbation pour les indications thoraciques et colorectales du système SP, ce qui devrait contribuer à la commercialisation du produit. Néanmoins, les analystes d'Oppenheimer ont fait part de plusieurs préoccupations concernant l'évaluation et l'activité : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Ils estiment que le marché américain des produits d'Intuitive Surgical semble atteindre des niveaux de saturation. La valeur ajoutée du nouveau système dV5, dont le prix est supérieur de 30 % à celui du modèle Xi précédent, reste incertaine.

D'autre part, Truist Securities, Deutsche Bank, BTIG et Raymond James ont relevé leurs prix cibles pour les actions ISRG ; Bernstein a réaffirmé sa note « Outperform » et fixé un prix cible de 700 dollars.

La marge brute de la société était de 69,5 % et la marge d'exploitation de 38,4 %. Les fortes marges sur les ventes des nouveaux robots Da Vinci 5 ont contribué aux résultats trimestriels impressionnants.

Les analystes prévoient que les performances financières de l'entreprise s'amélioreront tout au long de l'année. Les perspectives de croissance sont étayées par cinq cycles de produits révolutionnaires qui, selon l'analyse de Bernstein, accéléreront la croissance de l'entreprise dans un avenir proche. Dans un scénario optimiste, les analystes prévoient que le BPA d'Intuitive Surgical pourrait atteindre 11,50 dollars d'ici 2026. La croissance du chiffre d'affaires, la solide santé financière et l'introduction attendue à grande échelle du nouveau système dV5 sont des facteurs clés qui soutiennent l'optimisme. Actions Intuitive Surgical (D1) Les actions de la société reculent de près de 5 % aujourd'hui, mais elles n'ont que très peu récupéré les gains euphoriques récents. Les investisseurs peuvent noter que l'évaluation de la société est devenue difficile en raison de la bonne santé de l'entreprise, et que tout « faux pas », même mineur, pourrait être coûteux pour les nouveaux actionnaires. Le ratio cours/bénéfice est près de 4 fois supérieur à la moyenne des sociétés du S&P 500 et se situe actuellement à environ 93 fois les bénéfices annuels d'Intuitive Surgical. Source: xStation5

