L’argent (Silver) signe un rebond marqué, gagnant plus de 3% pour franchir le seuil des 83$ l’once. Ce mouvement intervient dans un contexte macroéconomique et géopolitique favorable aux métaux précieux, marqué par un dollar sous pression et des anticipations croissantes de baisses agressives de taux aux États-Unis. Malgré des perspectives mitigées pour certains segments industriels, les fondamentaux à long terme du métal gris demeurent constructifs.

📈 Argent (Silver) : une dynamique portée par le contexte macro

Dollar affaibli et pression sur les taux

Le contexte monétaire américain constitue l’un des principaux catalyseurs de la récente progression de l’argent (Silver). Donald Trump a récemment déclaré que les États-Unis devraient maintenir les taux d’intérêt les plus bas au monde, affirmant également que le dollar aurait été « manipulé » pendant des années, le maintenant artificiellement fort.

Ces déclarations alimentent les spéculations sur un possible assouplissement monétaire plus marqué. Or, un environnement de taux bas tend à soutenir les métaux précieux, qui ne génèrent pas de rendement mais deviennent plus attractifs lorsque les rendements obligataires diminuent. Par ailleurs, l’indice du dollar américain évolue proche de ses plus bas niveaux depuis 11 ans, renforçant mécaniquement l’attrait des actifs libellés en dollars comme l’argent.

Géopolitique et tensions internationales

Les tensions géopolitiques participent également à la fermeté des cours. Donald Trump a menacé de déployer un second porte-avions à proximité de l’Iran, ravivant les inquiétudes sur la stabilité au Moyen-Orient.

Dans ce contexte d’incertitude, les métaux précieux jouent leur rôle de valeur refuge. L’argent (Silver) bénéficie ainsi d’un double statut : actif défensif en période de tensions et métal industriel stratégique dans la transition énergétique. Cette dualité renforce son attrait auprès des investisseurs institutionnels et particuliers.

🏭 Demande d’argent : contrastes entre investissement et industrie

Un rebond marqué de l’investissement physique

Selon le Silver Institute, l’investissement dans l’argent physique devrait progresser de 20% pour atteindre environ 227 millions d’onces, un sommet de trois ans. Cette hausse intervient après trois années consécutives de repli.

Ce regain d’intérêt traduit une volonté accrue de diversification face aux incertitudes économiques et monétaires. Malgré les craintes de ralentissement dans certains segments industriels et dans la joaillerie, la demande d’investissement compense largement ces faiblesses. Les ETF adossés à l’argent ont également absorbé une part significative des pressions vendeuses récentes, signe que l’appétit des investisseurs particuliers demeure solide.

Repli attendu de la demande industrielle et joaillière

En parallèle, la demande industrielle devrait reculer de 2% pour s’établir autour de 650 millions d’onces, son plus bas niveau en quatre ans. Le principal facteur de ralentissement provient du secteur photovoltaïque. Les fabricants cherchent de plus en plus à substituer les composants à base d’argent, devenus coûteux, par des alternatives moins onéreuses.

Cependant, cette faiblesse pourrait être partiellement compensée par l’électrification croissante de l’économie mondiale. Les centres de données et le secteur automobile, notamment avec le développement des véhicules électriques, devraient soutenir la consommation d’argent (Silver) à moyen terme.

Du côté de la joaillerie, la demande est attendue en baisse de près de 10% sur un an, atteignant son plus bas niveau en six ans. L’Inde devrait enregistrer le recul le plus marqué. En revanche, la Chine pourrait amortir partiellement cette tendance grâce à un intérêt croissant pour les bijoux en argent plaqué or.

⚖️ Offre, déficit et perspectives pour 2026

Une offre record mais insuffisante

L’offre totale d’argent (Silver) devrait atteindre un record de 1,05 milliard d’onces en 2026, en progression de 1,5% sur un an. Malgré cette hausse, le marché devrait rester déficitaire.

Le déficit projeté est estimé à environ 67 millions d’onces. Autrement dit, la demande globale continuerait de dépasser l’offre disponible, soutenant structurellement les prix. Ce déséquilibre entre production et consommation constitue un argument de poids pour les investisseurs à long terme.

Volatilité persistante et rôle des ETF

Dans un rapport dédié, le groupe Heraeus souligne que la volatilité élevée observée sur les métaux précieux devrait perdurer, alimentée par des flux spéculatifs croissants en Occident et en Chine.

Les ETF ont récemment absorbé une part importante des ventes, limitant l’impact baissier sur les prix. Cette résilience suggère que les investisseurs particuliers continuent d’accumuler du silver dans une optique de protection contre l’inflation et la dépréciation monétaire.

Par ailleurs, la dynamique du marché de l’or reste un facteur indirect de soutien. Les prix de l’or ont progressé de plus de 500% au cours de la dernière décennie, renforçant l’attrait des métaux précieux en général et créant un effet d’entraînement sur l’argent (Silver).

À moyen terme, la combinaison d’un dollar affaibli, de politiques monétaires accommodantes et d’un déficit structurel pourrait maintenir un biais haussier, malgré des épisodes de volatilité.

SILVER (D1)

L'argent teste actuellement la moyenne mobile exponentielle sur 50 séances, qui sert souvent de frontière symbolique entre une dynamique baissière et haussière. Une cassure durable au-dessus de 92 $/oz pourrait ouvrir la voie vers 100 $/oz, conformément à une configuration en tête-épaules inversée. À la baisse, une chute en dessous de 80 $/oz suggérerait que les vendeurs ont toujours le contrôle et pourraient continuer à limiter les tentatives de hausse.

Source: xStation5