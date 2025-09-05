L'EURUSD progresse avant l'emploi US

À 14h30, nous prendrons connaissance des données clés du marché du travail américain.

Le rapport sur le marché du travail américain pour le mois d'août est relativement difficile à estimer, en raison à la fois du bruit important généré par les droits de douane et la politique migratoire, et des effets saisonniers (par exemple, le renouvellement des contrats du personnel scolaire). Le consensus du marché table sur un chiffre de 75 000, soit seulement 2 000 de plus qu'en juillet. Il convient toutefois de noter que la dernière publication a été dominée par des révisions à la baisse record pour les deux mois précédents, s'élevant à près de 260 000.

Les licenciements stratégiques comme tendance actuelle

Les derniers rapports de l'ISM confirment que les entreprises cherchent à réaliser des économies en gérant leurs effectifs, souvent pour compenser la baisse des marges due à la hausse des coûts de production. Selon les fabricants, il est de plus en plus difficile de respecter le programme « Make in America » en raison de la hausse constante des prix des composants importés, tandis que les marges restent sous pression même après deux ou trois hausses de prix. De plus, les licenciements touchent principalement les travailleurs qualifiés et hautement rémunérés (par exemple, les ingénieurs).

Par conséquent, les pressions inflationnistes et la baisse de la demande de main-d'œuvre imprègnent l'économie américaine, et le gel des embauches et des projets d'investissement est souvent attribué à l'incertitude économique et trade. Pour la Fed, cela pourrait indiquer que même un retour à l'assouplissement monétaire ne soutiendrait pas nécessairement le marché du travail si les producteurs continuent de manquer de perspectives commerciales claires.

Le sous-indice ISM de l'emploi dans le secteur manufacturier a légèrement rebondi en août, mais est resté inférieur au consensus du marché. Dans l'ensemble, les deux secteurs font état d'une contraction de l'emploi (indice inférieur à 50). Source : XTB Research, données Macrobond

Le nombre de demandes d'allocations chômage continue de rebondir, sans toutefois atteindre un niveau alarmant. Néanmoins, les chiffres récents ne laissent pas présager d'une amélioration de la situation sur le marché du travail. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Il convient toutefois de noter les événements dits « ponctuels ». L'un de ces facteurs pourrait être le retour au travail d'un grand nombre d'employés fédéraux après le déblocage des fonds gelés le mois dernier. Statistiquement, le mois d'août est également particulièrement difficile à prévoir. Ces dernières années, la situation s'est légèrement améliorée, mais si l'on examine la moyenne sur 30 ans, le mois d'août a généralement été décevant par rapport au consensus. Bloomberg souligne toutefois que, sur la base de données à haute fréquence, les chiffres du marché du travail pour le mois d'août sont ici meilleurs que ceux de juillet. Dans le même temps, Bloomberg s'attend à une révision à la baisse pour juillet, ce qui confirmerait la tendance négative du marché du travail américain.

Bien entendu, d'autres éléments du rapport ne doivent pas être négligés, tels que le taux de chômage, qui devrait rebondir à 4,3 % à/a, et la croissance des salaires, qui devrait passer de 3,9 % à/a à 3,7 % à/a. La croissance des salaires se rapproche lentement du niveau de 3,0 %, ce qui est conforme à la réalisation de l'objectif d'inflation à plus long terme. Le taux de chômage reste inférieur aux prévisions de la Réserve fédérale, mais son rebond garantirait essentiellement une baisse des taux en septembre. Une augmentation plus forte pourrait toutefois faire craindre que la Fed ait tardé à réduire ses taux cette année.

Le chômage, qui reste à des niveaux pré-pandémiques, n'a jusqu'à présent pas constitué une source de risque pour le mandat de plein emploi de la Fed. Source : XTB Research, données Bloomberg

EURUSD (H4)

Après la faiblesse d'hier et un rebond à partir de la moyenne mobile exponentielle à 30 périodes (EMA30, violet clair), l'EURUSD dépasse aujourd'hui à la hausse au-dessus des deux EMA, testant une résistance clé autour de 1,169 dans l'attente de la confirmation par le NFP de la faiblesse croissante du marché du travail américain. Un rapport nettement plus faible que prévu, ne laissant aucune place aux excuses saisonnières, pourrait aider l'EURUSD à sortir de la consolidation d'un mois au-dessus de 1,172. En revanche, l'absence de surprises devrait maintenir la paire trade entre l'EMA100 et 1,169.

Source: xStation5