Le marché du cacao en 2026 ? 📈 Les flux du BCOM au centre de l’attention

Un bras de fer entre facteurs haussiers structurels et signaux de demande plus faibles : la baisse des stocks, les révisions d’offre et les risques sur certains producteurs soutiennent les prix, tandis que de bonnes conditions météo et le ralentissement des broyages, surtout en Asie et en Europe, limitent le potentiel haussier.

2026 s’annonce comme une année charnière pour le cacao : l’équilibre du marché devrait s’améliorer grâce à une production plus favorable et à la stabilisation des risques sanitaires en Afrique de l’Ouest, mais les prix resteront très sensibles aux flux institutionnels liés au BCOM et à l’évolution des stocks ICE.

Les prix du cacao (COCOA) affichent une forte volatilité aujourd’hui, lors de la première séance de 2026, alors que le marché attend les premiers signaux d’achats de matières premières de la part des investisseurs institutionnels répliquant l’indice Bloomberg Commodity Index (BCOM). Les capitaux se positionnent progressivement en vue de la saison 2026, qui devrait être nettement plus favorable à la production après une année 2025 désastreuse. Les maladies touchant les cacaoyers en Afrique se sont stabilisées, tandis que les prix élevés ont incité les producteurs à étendre les surfaces plantées et à intensifier les traitements. Par ailleurs, les conditions météorologiques se sont montrées plus favorables, et l’avancée de la récolte principale en Afrique de l’Ouest (Ghana et Côte d’Ivoire) a été solide. Dans le même temps, la demande de cacao pourrait se renforcer en 2026 en raison de facteurs structurels, notamment l’intégration du cacao dans le Bloomberg Commodity Index (BCOM) et les flux institutionnels associés. Les stocks de cacao sur l’ICE sont également en baisse. Dès lors, sur quoi le marché va-t-il se concentrer en 2026, et quels sont les principaux catalyseurs haussiers et baissiers pour les prix du cacao ?

Facteurs haussiers (de soutien)

1) La demande liée aux indices comme catalyseur potentiel

Le cacao devrait bénéficier d’achats anticipés liés à l’inclusion des contrats à terme sur le cacao dans le Bloomberg Commodity Index (BCOM) à partir de janvier. Selon Citigroup, cela pourrait attirer jusqu’à environ 2 milliards de dollars d’achats sur les contrats à terme du cacao à New York.

2) Baisse des stocks ICE

Les stocks de cacao suivis par l’ICE et détenus dans les ports américains sont tombés à un plus bas de 9,5 mois, à 1 626 105 sacs, apportant un soutien du côté de l’offre « visible ».

3) Un resserrement des perspectives d’équilibre mondial

L’Organisation internationale du cacao (ICCO) a abaissé sa prévision d’excédent pour 2024/25 à 49 kt (contre 142 kt précédemment) et réduit son estimation de la production mondiale 2024/25 à 4,69 Mt (contre 4,84 Mt).

Rabobank a également revu à la baisse sa prévision d’excédent pour 2025/26 à 250 kt (contre 328 kt).

4) Le Nigeria comme risque supplémentaire du côté de l’offre

Le Nigeria (5ᵉ producteur mondial de cacao) anticipe une baisse de la production 2025/26 de 11 % en glissement annuel, à 305 kt, ce qui soutient les prix à moyen terme.

Facteurs baissiers (limitant la hausse)

1) Des conditions météorologiques favorables en Afrique de l’Ouest

Une combinaison favorable de pluies et d’ensoleillement en Côte d’Ivoire, ainsi que des précipitations régulières au Ghana, ont soutenu la floraison et le développement des cabosses avant la saison de l’harmattan. Cela réduit les inquiétudes à court terme concernant l’offre.

2) Des signaux plus solides issus des comptages de cabosses

Mondelez a indiqué que le dernier comptage de cabosses en Afrique de l’Ouest est supérieur de 7 % à la moyenne quinquennale et « nettement plus élevé » que l’an dernier. La récolte principale en Côte d’Ivoire a débuté et les producteurs se montrent optimistes quant à la qualité.

3) Le report de l’EUDR par l’UE maintient une offre plus disponible

Le Parlement européen a approuvé un report d’un an du règlement européen sur la déforestation (EUDR), ce qui permet de facto la poursuite des importations de cacao en provenance de régions où la déforestation demeure une préoccupation. Cela réduit la pression réglementaire à court terme sur l’offre.

4) Un affaiblissement de la demande mondiale (broyages)

Asie : broyages T3 à -17 % en glissement annuel (plus bas niveau de T3 depuis 9 ans)

Europe : broyages T3 à -4,8 % en glissement annuel (plus bas niveau de T3 depuis 10 ans)

Amérique du Nord : broyages T3 à +3,2 % en glissement annuel, mais des données probablement biaisées par l’intégration de nouvelles entreprises déclarantes

Dans l’ensemble, les données de broyage indiquent un net affaiblissement de la demande, en particulier en Asie et en Europe.

Résumé

La saison 2023/24 a été historiquement tendue : l’ICCO a révisé le déficit mondial à -494 kt, le plus important depuis plus de 60 ans, et la production a chuté de -12,9 % en glissement annuel pour atteindre 4,368 Mt. En revanche, la saison 2024/25 devrait enregistrer le premier excédent depuis quatre ans, l’ICCO estimant un surplus de 49 kt, avec une production de 4,69 Mt (+7,4 % en glissement annuel). Il s’agit d’un argument clé du côté de l’offre, mais qui devra être confirmé par les données en temps réel en provenance de l’Afrique de l’Ouest ainsi que par l’évolution des stocks.

Points de vigilance à venir :

l’ampleur réelle et le rythme des flux indiciels liés au BCOM ,

l’impact des conditions météorologiques en Afrique de l’Ouest durant la période de l’harmattan,

le niveau et la tendance des stocks ICE ,

les prochains rapports de broyage dans les principales régions : Asie, Europe et Amérique du Nord.

COCOA (H1)

Le cacao a retracé une partie de la récente baisse et tente de repartir à la hausse, ce qui accroît la probabilité que la correction en 1:1 soit terminée et que les prix puissent repasser au-dessus de 6 000 dollars (EMA 50) à court terme.

Source: xStation5

FAQ

Q : Pourquoi les flux liés au Bloomberg Commodity Index (BCOM) sont-ils si importants pour le cacao en 2026 ?

R : L’intégration du cacao dans le BCOM peut générer des achats mécaniques de la part des investisseurs institutionnels, avec des flux potentiels estimés jusqu’à 2 milliards de dollars, capables d’influencer significativement les prix à court et moyen terme.

Q : Les fondamentaux de l’offre restent-ils tendus malgré l’amélioration attendue de la production ?

R : Oui, même si 2024/25 devrait marquer un retour à l’excédent, celui-ci reste limité et dépendra fortement des conditions météo en Afrique de l’Ouest, de l’évolution des stocks ICE et des risques spécifiques à certains pays producteurs comme le Nigeria.

Q : Quel est le principal risque baissier pour les prix du cacao ?

R : Le principal risque vient de l’affaiblissement de la demande mondiale, mis en évidence par la chute des broyages en Asie et en Europe, qui pourrait freiner toute reprise durable des prix malgré un contexte d’offre plus serré.