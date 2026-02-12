Calendrier pivot : Le Bitcoin a tendance à marquer ses points hauts ou bas en fin ou début d'année (octobre à janvier).

L'analyse du marché des cryptomonnaies, et plus particulièrement du Bitcoin, nécessite une compréhension des cycles historiques et des outils techniques avancés. Dans cette présentation, Antoine de chez XTB France détaille les dynamiques actuelles du prix, tout en éduquant les investisseurs sur les structures de marché qui régissent cet actif volatil. Alors que le marché attend des données macroéconomiques cruciales, le Bitcoin semble se trouver à une croisée des chemins déterminante pour l'année 2026.

Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📊 Les cycles historiques et la psychologie du Bitcoin

La règle des 1000 jours de hausse

L'examen des données historiques révèle que le Bitcoin fonctionne avec une régularité surprenante, presque comme une horloge. Les phases de marché haussier (ou "bull runs") durent généralement environ 35 mois, soit environ 1000 jours. Cette période de croissance est systématiquement suivie d'une phase de correction qui dure environ un an.

Antoine souligne que lors de ces phases baissières, le retracement est souvent profond, avec une baisse moyenne historique de 85%. Cependant, il note que les performances des marchés haussiers successifs ont tendance à s'atténuer avec le temps. Le prochain grand cycle pourrait ainsi offrir des rendements plus modestes, estimés entre 250 % et 300 %, signe d'une maturation progressive de l'actif.

L'importance des mois pivots

Un aspect méconnu mais crucial pour les investisseurs est la saisonnalité des retournements de tendance. Le Bitcoin a une propension marquée à former ses sommets ou ses creux majeurs entre les mois d'octobre et de janvier. Cette statistique est essentielle pour anticiper les changements de direction à long terme.

Actuellement, l'analyse suggère que nous pourrions être dans un marché baissier qui durerait jusqu'en octobre. Ce scénario s'appuie sur la personnalité historique de l'actif qui, après avoir atteint un pic, entame une descente structurée avant de trouver un nouveau plancher solide.

📈 Analyse technique par les vagues d'Elliott

Les bases de la structure impulsive

Pour comprendre les mouvements de prix, Antoine utilise la théorie des vagues d'Elliott. Une structure dite "impulsive" se compose de cinq vagues à la hausse. Trois règles cardinales doivent être respectées : la vague 2 ne doit pas corriger plus de 100 % de la vague 1, la vague 3 ne peut pas être la plus courte, et la vague 4 ne doit jamais mordre sur le territoire de la vague 1.

Cette méthodologie permet de filtrer le "bruit" du marché et d'identifier si une tendance est saine ou si elle touche à sa fin. En comprenant ces schémas, un investisseur débutant peut mieux situer la position actuelle du prix dans un cycle plus large et éviter d'entrer sur le marché au moment d'un retournement imminent.

Scénarios haussier vs baissier

Deux plans principaux se dessinent actuellement. Le scénario haussier repose sur une correction sous forme de "flat", une structure complexe en trois vagues où la deuxième vague peut piéger les investisseurs en créant un nouveau sommet temporaire avant une chute finale. Ce piège est classique dans le comportement du Bitcoin.

À l'inverse, le scénario alternatif envisage une fin de cycle marquée par un biseau haussier. Cette figure technique est souvent le signe d'un essoufflement des acheteurs et annonce généralement un retournement violent à la baisse. Dans ce cas, le Bitcoin pourrait aller chercher une zone de support majeure, identifiée par les ratios de Fibonacci, située entre 44 000 $ et 35 000 $.

🛡️ Stratégies et opportunités pour l'investisseur

L'utilisation des supports de Fibonacci

La stratégie d'investissement présentée s'appuie fortement sur les niveaux de Fibonacci, un outil mathématique utilisé pour identifier les zones où le prix a de fortes chances de rebondir. Antoine privilégie une "zone verte" de support située bien en dessous des cours actuels, qui représenterait une opportunité d'achat stratégique pour le long terme.

Il est crucial pour un débutant de ne pas succomber au "FOMO" (peur de manquer une opportunité) lors des hausses rapides, mais plutôt d'attendre que le prix revienne tester ces zones de support historiques. La patience est ici récompensée par un meilleur ratio risque/rendement.

Perspectives à court et moyen terme

Bien que la tendance de fond puisse paraître incertaine, des opportunités à court terme existent, notamment sur des unités de temps plus petites comme le graphique 4 heures (H4). Un rebond technique vers les 75 000 $ reste possible avant une éventuelle poursuite de la correction.

Néanmoins, la prudence reste de mise. L'annonce des chiffres de l'inflation américaine (IPP) est un catalyseur qui pourrait provoquer une forte volatilité, non seulement sur les indices boursiers comme le Nasdaq ou le S&P 500, mais aussi par ricochet sur le marché des cryptomonnaies.

❓ FAQ

1. Qu'est-ce qu'une échelle logarithmique en analyse technique ? L'échelle logarithmique est utilisée pour visualiser les variations de prix en termes de pourcentage plutôt qu'en valeur absolue. C'est particulièrement utile pour le Bitcoin, dont le prix a évolué de quelques centimes à des dizaines de milliers de dollars, car cela permet de comparer les performances des différents cycles de manière équitable.

2. Pourquoi le Bitcoin baisse-t-il souvent de 85% lors de ses corrections ? Cette baisse importante fait partie de la "personnalité" de l'actif. En tant qu'actif jeune et volatil, les phases d'euphorie extrême mènent souvent à des phases de panique tout aussi intenses. Cependant, on observe que l'amplitude de ces baisses diminue légèrement à mesure que l'adoption institutionnelle augmente.

3. Qu'est-ce qu'un "bull run" ? Un "bull run" (ou marché haussier) désigne une période prolongée durant laquelle les prix des actifs augmentent de manière significative, portée par l'optimisme des investisseurs et une forte demande. Pour le Bitcoin, ces phases durent historiquement environ 1000 jours.

4. Est-il risqué d'investir quand le prix forme un "biseau haussier" ? Oui, le biseau haussier est considéré comme une figure de retournement négative. Il indique que malgré la hausse des prix, la pression acheteuse faiblit. Une cassure de la ligne de support de ce biseau entraîne souvent une chute rapide et brutale.