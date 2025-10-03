L'or bondit de 0,5% dans un contexte de fermeture du gouvernement américain et de paris sur les taux de la Fed 📈

Points clés Crise politique aux États-Unis et tensions géopolitiques : Ces facteurs soutiennent actuellement les cours de l’or.

Ces facteurs soutiennent actuellement les cours de l’or. Prévisions de Kalshi : Le marché de prédiction estime que la fermeture du gouvernement fédéral pourrait durer environ 15 jours.

Le marché de prédiction estime que la fermeture du gouvernement fédéral pourrait durer environ 15 jours. Révision de BofA Global Research : La banque anticipe désormais une première baisse des taux de la Fed en octobre, au lieu de décembre.

L'or gagne plus de 0,5 % tandis que le dollar américain s'affaiblit. Les anticipations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale augmentent dans un contexte d'affaiblissement du marché du travail et d'absence de données NFP, en raison de la mise en congé des employés du gouvernement au BLS. L'anticipation que la Fed pourrait « ne pas vouloir prendre le risque » de retarder une bouée de sauvetage pour le marché du travail après les faibles chiffres de l'ADP stimule la demande de valeurs refuges, pesant sur le dollar.

BofA Global Research a revu ses prévisions concernant la baisse des taux de la Fed, la faisant passer de décembre à octobre.

Le marché prédictif Kalshi suggère que la fermeture du gouvernement durera environ 15 jours. En conséquence, l'or poursuit sa forte remontée, approchant les 3 900 dollars l'once. Le RSI sur le graphique quotidien a dépassé 80, s'alignant sur plusieurs pics locaux précédents du prix du métal. Source: xStation5

