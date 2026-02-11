📈 L'or bondit de 1,5 % avant la publication des chiffres de l'emploi non agricole, atteignant son plus haut niveau depuis le 30 janvier.

L'or a progressé de plus de 1 % aujourd'hui, soutenu par un dollar américain plus faible et une série de facteurs fondamentaux favorables. Donald Trump a déclaré que les États-Unis devaient maintenir les taux d'intérêt les plus bas au monde et a menacé de déployer un deuxième porte-avions plus près de l'Iran. L'Iran a déclaré aujourd'hui que son programme de missiles n'était pas négociable, même s'il envisageait de renouer les pourparlers avec les États-Unis. Il convient de noter en particulier les nouvelles informations fournies par le fonds de pension néerlandais Stichting Pensioenfonds ABP , qui indiquent que le fonds a réduit ses avoirs en bons du Trésor américain d'environ 30 % et vendu pour environ 10 milliards de dollars d'obligations d'État américaines sur une période de six mois (jusqu'en septembre 2025).

ABP détient toujours environ 19 milliards de dollars en bons du Trésor, mais ce changement renforce l'idée selon laquelle certains grands investisseurs réduisent progressivement leur exposition à la dette américaine. Même si l'ampleur reste limitée pour l'instant, cela peut suffire à mettre le dollar sous pression et à soutenir l'or.

La forte demande des ETF sur l'or contribue également à la hausse. La volatilité pourrait s'accentuer plus tard dans la journée, avant la publication du rapport sur le marché du travail américain (14h30 CET). Les récentes données sur l'emploi aux États-Unis ont été largement décevantes, ce qui a apporté un soutien supplémentaire aux métaux précieux. D'un point de vue technique, le graphique horaire de l'or suggère une zone de résistance importante près des retracements de Fibonacci de 61,8 % et 71,6 % de la dernière baisse. Un dépassement des 5 260 dollars pourrait ouvrir la voie à de nouveaux sommets historiques. Le prix reste au-dessus des EMA50 et EMA200, ce qui indique une forte dynamique haussière. Source: xStation5

