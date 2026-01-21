Sur le plan technique, l’or entre en zone de surachat , augmentant le risque de correction à court terme.

Les banques centrales et certains pays émergents pourraient renforcer leur diversification vers l’or .

Le mouvement est porté par un affaiblissement du dollar américain et des doutes croissants sur la dette US.

L’argent progresse fortement , évoluant près de 95 $ l’once .

L’or inscrit de nouveaux records historiques , se rapprochant de la zone des 4 900 $ l’once .

Points clés L’or inscrit de nouveaux records historiques , se rapprochant de la zone des 4 900 $ l’once .

L’argent progresse fortement , évoluant près de 95 $ l’once .

Le mouvement est porté par un affaiblissement du dollar américain et des doutes croissants sur la dette US.

Les banques centrales et certains pays émergents pourraient renforcer leur diversification vers l’or .

Sur le plan technique, l’or entre en zone de surachat, augmentant le risque de correction à court terme.

🌍 Pourquoi les métaux précieux flambent Dollar sous pression et perte de confiance La hausse spectaculaire des métaux précieux s’explique avant tout par la faiblesse persistante du dollar américain. Cette pression est alimentée par l’approche jugée imprévisible et agressive de l’administration Trump, qui ravive les interrogations sur la stabilité institutionnelle et la soutenabilité de la dette américaine. Dans ce contexte, le statut de valeur refuge des Treasuries US est de plus en plus débattu. Les marchés commencent à intégrer l’idée que la demande structurelle pour la dette américaine pourrait s’éroder progressivement, ce qui bénéficie mécaniquement à l’or et à l’argent. Dé-dollarisation et “weaponization” du dollar Le mouvement de diversification hors dollar, déjà visible dans certaines économies des BRICS, pourrait se poursuivre. La “weaponization” du dollar — utilisation de la monnaie de réserve comme outil géopolitique — incite plusieurs pays à réduire leur exposition au billet vert. Par ailleurs, la posture plus conflictuelle de Washington vis-à-vis de certains alliés occidentaux pourrait encourager des banques centrales européennes et asiatiques à : ralentir leurs achats de Treasuries,

et rediriger une partie de leurs réserves vers l’or. 👉 Ce n’est pas encore le scénario central observable aujourd’hui, mais les marchés anticipent et commencent à en intégrer la probabilité. 🥇 L’or : tendance haussière intacte, mais surchauffe technique Un biais haussier structurel La conclusion dominante reste claire : à moyen terme, les prix des métaux précieux devraient rester soutenus, avec un biais haussier. Les facteurs macroéconomiques (dollar, dette, géopolitique, banques centrales) plaident en faveur d’un maintien de la demande. Mais attention au timing Sur le graphique journalier (D1), plusieurs signaux invitent à la prudence à court terme : le RSI quotidien flirte avec 80 ,

ce qui place l’or en zone de surachat marquée. Historiquement, de tels niveaux sont souvent suivis de phases de consolidation ou de correction, même dans des tendances haussières solides. 📉 Scénario technique : une correction possible vers 4 400 $ En observant l’action des prix, un scénario technique crédible serait : une correction vers la zone des 4 400 $ l’once ,

où se situe la EMA50 journalière (moyenne mobile exponentielle à 50 jours, ligne orange). Ce mouvement correspondrait également à une correction 1:1, similaire à celle observée au T4 2025.

Autrement dit, la structure actuelle du marché suggère que la hausse pourrait : soit s’arrêter autour de 4 900 $ ,

soit effectuer une extension marginale vers 5 000 $, avant de corriger. 👉 À ce stade, il est impossible d’affirmer si le seuil psychologique des 5 000 $ sera touché, mais si l’impulsion actuelle est comparable en amplitude à celle de l’été–automne dernier, 4 900 $ apparaît comme une zone de saturation plausible. Source: xStation5 🥈 L’argent : même dynamique, mais volatilité accrue L’argent suit le mouvement de l’or, avec un prix proche de 95 $ l’once. Comme souvent : il surperforme en phase d’euphorie ,

mais reste plus volatil, ce qui implique des corrections souvent plus rapides et plus profondes. La dynamique structurelle reste favorable, mais le métal n’échappe pas aux risques techniques de court terme. 🧠 Synthèse des forces en présence ✅ Facteurs haussiers Dollar affaibli

Doutes sur la dette US

Diversification des réserves

Tensions géopolitiques persistantes ⚠️ Facteurs de risque à court terme Surachat technique (RSI élevé)

Rythme de hausse très rapide

Risque de prises de bénéfices ❓ FAQ La tendance haussière est-elle remise en cause ?

Non, elle reste intacte à moyen terme. Une correction serait-elle négative ?

Au contraire, elle serait saine et renforcerait la structure du marché. Le seuil des 5 000 $ est-il inévitable ?

Pas nécessairement. Les marchés peuvent corriger avant d’atteindre un niveau symbolique. Pourquoi l’or réagit autant à la politique américaine ?

Parce qu’elle influence directement le dollar, la dette et la confiance globale.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."