La BCE doit se préparer à une ère de plus grande volatilité inflationniste 💵

Dans son discours d'aujourd'hui, Christine Lagarde a souligné la nécessité pour la BCE de se préparer à l'ère de plus grande volatilité de l'inflation qui s'annonce. Selon Mme Lagarde, nous évoluons actuellement dans une ère de risques accrus et d'incertitude entourant la conduite de la politique monétaire. Ainsi, malgré la conviction de plus en plus forte des marchés que nous sommes sortis de l'environnement inflationniste (qui est en partie renforcée par les réductions de plus en plus audacieuses des taux d'intérêt par les banques centrales), Mme Lagarde a souligné que l'un des objectifs des banques centrales devrait maintenant être de suivre de près les changements dans l'économie et de se préparer à d'éventuels nouveaux défis pour la politique monétaire.

Mme Lagarde a cité l'évolution des modes de vie, les attentes des consommateurs, les développements technologiques, ainsi que la fragmentation mondiale de l'économie parmi les facteurs contribuant à l'environnement économique changeant auquel nous sommes actuellement confrontés.

En outre, le président de la BCE a souligné une série de chocs d'approvisionnement qui ont frappé l'économie au cours des dernières années : une pandémie, la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie. Selon le banquier, de tels chocs de l'offre sont désormais de plus en plus attendus.

Pour les investisseurs, une nouvelle importante sera la présentation des résultats de la révision de la stratégie de la BCE, qui devrait être publiée au second semestre 2025. Si l'objectif d'une inflation de 2 % reste un facteur non négociable, les résultats de la révision peuvent néanmoins avoir des implications considérables pour l'avenir de la politique de la BCE. L'un des changements pourrait concerner la manière dont les prévisions de croissance sont réalisées et le mode de communication de la banque centrale.

Dans l'intervalle du premier semestre, nous ne voyons pas de signaux clairs sur les cotations de l'EURUSD sous l'influence du discours de Lagarde. La paire de devises a du mal à franchir le support établi par les sommets locaux de la semaine précédente dans la zone de 1,1145. Si la paire franchit le support, la géométrie du marché et la ligne de support de la consolidation du début de la semaine indiquent une zone potentielle de baisse dans la zone de 1,11168. Un dépassement du support pourrait être un signal de retour aux sommets d'aujourd'hui dans la zone 1,1158-1,11678. Source : xStation