La BCE immobile : l’euro sous-évalué face au dollar ?

Points clés La BCE reste sur ses positions : la banque centrale maintient une position neutre , signalant la fin du cycle de baisse des taux, l'objectif d'inflation ayant été atteint, et n'envisageant aucun changement immédiat de politique monétaire.

la banque centrale maintient une , signalant la fin du cycle de baisse des taux, l'objectif d'inflation ayant été atteint, et n'envisageant aucun changement immédiat de politique monétaire. Les risques budgétaires français pèsent sur l'euro : le déficit et la dette élevés ainsi que l'instabilité politique en France constituent désormais les principales sources de risque pour la zone euro, entraînant l'euro à la baisse.

le déficit et la dette élevés ainsi que l'instabilité politique en constituent désormais les principales sources de risque pour la zone euro, entraînant l'euro à la baisse. Signal de survente de l'EURUSD : malgré la vigueur du dollar, la paire EURUSD pourrait être sous-évaluée/survendue sur la base de l'écart de rendement, même si elle a récemment rompu sa tendance haussière technique.

La BCE ne se prépare pas à modifier sa politique monétaire Les membres de la BCE ont maintenu un ton neutre sans ambiguïté dans leurs déclarations d'aujourd'hui, suggérant que le cycle de baisse des taux d'intérêt est terminé et décrivant l'état actuel de la politique monétaire comme proche de la neutralité. Mārtiņš Kazāks et José Luis Escrivá ont tous deux souligné que l'objectif d'inflation a été atteint et que les chiffres actuels ne nécessitent aucune réaction de la part de la banque centrale. Dans le même temps, ils ont averti que les écarts à court terme par rapport à 2 % ne seraient pas considérés comme une raison pour ajuster les taux. Les prévisions n'indiquent aucune perspective de baisse des taux d'intérêt à court terme. Source : Bloomberg Finance LP Ces déclarations s'inscrivent dans la lignée des communications de la BCE ces dernières semaines : l'absence de pression inflationniste et la stabilisation des prévisions permettent d'adopter une attitude attentiste, d'autant plus que les risques pesant sur la croissance économique ne se sont pas concrétisés. On peut donc parler d'une consolidation de la politique monétaire à son niveau actuel, avec une faible probabilité de nouvelles baisses ou d'un retour au resserrement. La France reste-t-elle un problème pour l'euro ? Dans le contexte régional, le fil conducteur de la situation budgétaire de la France, évoqué par François Villeroy de Galhau, reste particulièrement intéressant. Malgré le maintien de la prévision de croissance du PIB à 0,7 % pour 2025, le pays est confronté à de sérieux défis budgétaires : le déficit approche les 5,5 % du PIB et la dette publique oscille autour de 116 %. Ces chiffres sont nettement supérieurs aux limites fixées par l'UE (3 % et 60 %), ce qui accroît les tensions dans le contexte des futures négociations avec la Commission européenne. En outre, l'instabilité politique pourrait coûter à l'économie jusqu'à 0,5 point de pourcentage de croissance du PIB. Ce sont ces rapports négatifs concernant la France qui ont fortement fait baisser l'euro cette semaine, même si la vigueur du dollar américain a également joué un rôle. Alors que l'économie européenne reste dans une situation difficile, comme le suggèrent les données publiées cette semaine en Allemagne, il semble que l'EURUSD soit quelque peu trop survendu, ce que confirme également l'écart de rendement. L'écart de rendement indique une survente excessive de la paire EURUSD. Source : xStation5 En résumé, la BCE signale une stabilisation de la politique monétaire, tandis que les risques se déplacent vers les domaines budgétaire et politique, en particulier en France. La banque ne voit aucune raison de réagir tant que l'inflation reste maîtrisée, mais elle observe simultanément l'équilibre entre le ralentissement de la croissance et le maintien de la crédibilité budgétaire dans la zone euro. Analyse technique (EURUSD) L'EURUSD a connu hier un retracement sous le niveau de 1,16 et le retracement de Fibonacci de 61,8 %, ce qui signifie une rupture de la tendance haussière. Cependant, un nouveau plus bas dans la séquence baissière a potentiellement été établi hier, de sorte qu'une correction à la hausse vers le niveau de 1,16-1,1630 ne peut être exclue. Le retracement de 60,0 % reste la résistance clé, où des réactions des prix ont été observées précédemment.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."