La Bourse de Paris a conclu la dernière séance de la semaine par un nouveau gain, tandis que les autres places européennes se sont montrées plus prudentes. Les investisseurs ont manqué de catalyseurs en raison de l'absence d'indicateurs macro-économiques importants et d'un ralentissement marqué des publications d'entreprises en Europe. Le CAC 40 a terminé la journée en hausse de 0,44%, à 7 743 points, portant ses gains sur la semaine à 2,61%. L'EuroStoxx 50 a progressé de 0,40%, à 5 353,52 points, tandis que le Dax 40 est resté stable, à 24 193,34 points. Performances des entreprises Novartis et Roche : Dans une note d'analyse sur plusieurs acteurs suisses du secteur de la pharmacie, Morgan Stanley a indiqué préférer Novartis, qui a progressé de 1,13% à 94,10 francs suisses, à Roche, qui a reculé de 0,77% à 254,40 francs suisses. Le titre de Roche a été dégradé de "Pondération en ligne" à "Sous-pondérer", avec un objectif de cours revu à la baisse de 286 à 245 francs suisses.

: À Paris, Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de juillet 2025. Le groupe aéronautique a livré 67 avions commerciaux à 41 clients, contre 63 à 35 clients au mois de juin. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 373 appareils à 72 clients. Airbus vise environ 820 livraisons d'avions commerciaux cette année, une estimation légèrement supérieure au consensus de 818 appareils, dont 327 prévus pour le seul quatrième trimestre 2025. Forvia : Forvia a été soutenu à la Bourse de Paris grâce au changement de recommandation d'AlphaValue, qui est passé de "Vendre" à "Réduire" sur le titre de l'équipementier automobile avec un objectif de cours de 11,60 euros. Les analystes d'AlphaValue ont expliqué que leurs inquiétudes liées aux droits de douane ne s'étaient pas matérialisées et se sont montrés confiants dans la capacité de Forvia à atteindre ses objectifs financiers annuels. Indicateurs économiques en France Selon des données de l'Insee, le taux de chômage français, au sens du Bureau International du Travail, est resté stable à 7,5% au deuxième trimestre. Sur la période, le nombre de chômeurs a augmenté de 29 000 unités, pour un total de 2,4 millions de personnes. Parallèlement, les données du premier trimestre ont été légèrement revues à la hausse avec un taux de chômage qui a augmenté de 0,1 point, à 7,5%. Dans le détail, le taux de chômage des 15-24 ans a reculé de 0,2 point, à 19%, tandis que celui des 25-49 ans a progressé de 0,2 point, à 6,9%. Enfin, pour les 50 ans et plus, il est resté stable à 4,8%. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Taux de change Avant 18h, sur le marché des devises, l'euro recule face au dollar, perdant 0,04% et se négociant à 1,1662 dollar.

