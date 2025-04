La Corée du Sud négocie avec Trump

Le président américain Donald Trump a annoncé avoir eu une conversation téléphonique avec le président par intérim de la Corée du Sud, Han Duck-soo. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets, notamment l'excédent commercial "énorme et insoutenable" de la Corée du Sud, les tarifs douaniers, la construction navale, l'achat à grande échelle de gaz naturel liquéfié (GNL) américain, un projet de pipeline en Alaska en coentreprise, et les paiements pour la protection militaire américaine fournie à la Corée du Sud. Trump a exprimé son optimisme quant à la conclusion d'un accord bénéfique pour les deux pays, indiquant que l'équipe de négociation sud-coréenne était en route pour les États-Unis. ​ Cette déclaration intervient dans un contexte où l'administration Trump a imposé de nouveaux tarifs douaniers sur les importations étrangères, incitant des pays comme la Corée du Sud à chercher des concessions pour éviter des répercussions économiques majeures. La Corée du Sud a exprimé son intérêt pour le projet de pipeline de GNL en Alaska, évalué à 44 milliards de dollars, en tant que moyen potentiel de renforcer ses relations commerciales avec les États-Unis et de diversifier ses sources d'énergie. Cependant, des doutes subsistent quant à la viabilité économique du projet et à l'engagement réel de la Corée du Sud, certains responsables sud-coréens soulignant la nécessité d'évaluer soigneusement le plan avant de s'engager. ​ Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Par ailleurs, Trump a mentionné que la Corée du Sud avait commencé à contribuer financièrement à la présence militaire américaine pendant son premier mandat, versant des milliards de dollars, mais que l'administration de Joe Biden avait mis fin à cet accord pour des raisons inconnues. Cette affirmation contraste avec les informations selon lesquelles un nouvel accord sur le partage des coûts militaires avait été conclu récemment, augmentant la contribution de la Corée du Sud de 8,3 % la première année pour atteindre 1,125 milliard de dollars, avec des augmentations annuelles ultérieures plafonnées à 5 %, l'accord devant durer jusqu'en 2030. ​ En outre, Trump a signalé que d'autres pays étaient également désireux de conclure des accords avec les États-Unis, en particulier la Chine, qui, selon lui, souhaite négocier mais ne sait pas comment commencer. Il a indiqué que les États-Unis attendaient leur appel, exprimant sa conviction qu'un accord finirait par être conclu après avoir menacé la Chine de 50% de droits de douane supplémentaire à partir d'aujourd'hui. ​ Cette déclaration de Trump a largement contribué à alimenter le rallye du jour, le marché misant sur un espoir de sortie de la politique tarifaire de Trump grâce à des négociations au cas par cas avec les autres pays. Source : Truth Social

