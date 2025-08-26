Ce mardi, les marchés financiers européens connaissent des baisses importantes, la Bourse de Paris enregistrant les pertes les plus importantes. L'indice français CAC 40 recule de 1,9 % dans la matinée, affichant l'une des pires performances du continent ce jour-là. En comparaison, l'indice allemand DAX perd 0,8 %, tandis que le FTSE 100 britannique recule de 0,6 %.

La détérioration du climat est alimentée par l'escalade des tensions politiques en France et l'incertitude croissante des investisseurs concernant les actifs du pays. En outre, les dernières données indiquant que les prix des denrées alimentaires ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis février 2024 suscitent des inquiétudes. Un facteur de déstabilisation majeur est l'annonce du Premier ministre François Bayrou, qui déclare qu'il demandera au Parlement un vote de confiance le 8 septembre. Cette décision risquée pourrait mettre fin à son mandat et suscite déjà l'inquiétude sur les marchés financiers.

La scène politique française est une nouvelle fois dans l'incertitude : bien que M. Bayrou détienne officiellement le pouvoir, il ne bénéficie pas d'un soutien parlementaire stable. Son gouvernement fonctionne sans majorité officielle, et la fragmentation du paysage politique entre la gauche, le centre-droit et l'extrême droite entrave considérablement la conclusion d'accords. Le Premier ministre cherche à maintenir le dialogue et à poursuivre les réformes cruciales, notamment la réforme des retraites de 2023, malgré les critiques croissantes de l'opposition.

La plus grande inquiétude est que le Parti socialiste, qui détient des voix clés à l'Assemblée nationale, déclare qu'il ne soutiendra pas M. Bayrou. Cela le place aux côtés d'autres groupes d'opposition qui prévoient également de voter contre le Premier ministre.

Les analystes préviennent que la France traverse une crise politique profonde qui s'ajoute à une situation économique difficile. Le chaos budgétaire pourrait peser davantage sur les plus grandes entreprises cotées au CAC 40, qui affichent déjà des performances nettement inférieures à celles du reste du marché européen en 2025. Les baisses enregistrées à la Bourse de Paris s'inscrivent dans une tendance observée depuis le début de l'année, où le marché boursier français est à la traîne par rapport aux principaux indices européens. Cette situation est due non seulement aux tensions politiques, mais aussi aux inquiétudes concernant l'impact des réformes budgétaires prévues, qui comprennent, entre autres, une réduction des dépenses de 44 milliards d'euros.

