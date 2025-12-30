Points clés Emprunt record : La France empruntera 310 Mds € en 2026 (10 % du PIB), contre 300 Mds € en 2025 et 285 Mds € en 2024.

1️⃣ Un emprunt historique en 2026 1.1. Un montant sans précédent L’Agence France Trésor (AFT) a confirmé mardi que la France empruntera 310 milliards d’euros en 2026, un record absolu. Ce montant, déjà annoncé en octobre, couvre les nouvelles obligations à moyen et long terme (échéance ≥ 1 an), après déduction des rachats anticipés de dettes. 1.2. Un cadre juridique exceptionnel En l’absence de budget 2026, les emprunts débuteront dès janvier, grâce à une loi spéciale promulguée samedi par Emmanuel Macron. Ce montant pourra être ajusté en fonction de la future loi de finances. 2️⃣ Une dette en hausse, des taux en progression 2.1. Une tendance européenne La hausse des taux en Europe, notamment en Allemagne (qui finance un plan d’investissement massif), pèse sur le coût de l’emprunt français. En 2025, la France a emprunté à un taux moyen de 3,14 % (contre 2,91 % en 2024), avec un taux à 10 ans passant de 2,94 % à 3,37 %. 2.2. Une prime de risque politique La situation politique instable en France a alourdi la facture : les investisseurs exigent une rémunération plus élevée pour prêter à l’État, ce qui augmente le coût de la dette. 2.3. Une dette publique à un niveau inédit À fin septembre 2025, la dette publique française atteignait 3 500 milliards d’euros, soit près de 110 % du PIB. Cette trajectoire interroge sur la soutenabilité des finances publiques à long terme. FAQ 🔹 Pourquoi la France emprunte-t-elle autant en 2026 ? Pour financer le déficit public (dépenses > recettes) et refinancer les dettes arrivant à échéance, dans un contexte de croissance molle et de dépenses sociales élevées. 🔹 Pourquoi les taux d’emprunt augmentent-ils ? La hausse des taux directeurs de la BCE, la dette allemande accrue, et l’instabilité politique française ont renchéri le coût de l’emprunt pour l’État. 🔹 Quels sont les risques pour l’économie française ? Une dette élevée limite la marge de manœuvre budgétaire et pourrait entraîner des hausses d’impôts ou des réductions de dépenses à l’avenir. 🔹 Comment la France compte-t-elle réduire sa dette ? Le gouvernement mise sur une reprise économique, des réformes structurelles (retraites, dépenses publiques) et une baisse des taux à moyen terme.

