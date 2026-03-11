Les marchés financiers mondiaux évoluent dans un contexte particulièrement sensible, dominé par les tensions géopolitiques au détroit d’Ormuz, l’une des routes énergétiques les plus stratégiques au monde. La destruction de navires iraniens par les États-Unis et les menaces de minage du détroit ravivent les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en pétrole.

Dans le même temps, les investisseurs surveillent de près les données d’inflation américaines, les perspectives de politique monétaire des grandes banques centrales et les résultats d’entreprises majeures. Malgré ces risques, certaines places boursières asiatiques continuent d’afficher une dynamique positive.

🌍 Tensions géopolitiques et pétrole au détroit d’Ormuz

Des navires iraniens détruits par l’armée américaine

L’armée américaine a annoncé la destruction de 16 navires iraniens conçus pour poser des mines marines près du détroit d’Ormuz. Cette opération intervient alors que Washington craint une tentative de perturbation du trafic maritime dans cette zone stratégique.

Le président Donald Trump a averti l’Iran contre toute tentative de miner la route maritime. Le détroit d’Ormuz est en effet un passage crucial pour le commerce énergétique mondial, par lequel transite une part importante des exportations de pétrole du Moyen-Orient.

Toute perturbation de ce corridor pourrait provoquer une forte volatilité sur les marchés pétroliers et alimenter des tensions sur les prix de l’énergie.

Un nouveau risque pour les routes commerciales

La situation s’est encore tendue après qu’un porte-conteneurs a signalé des dommages causés par une frappe de missile près des Émirats arabes unis, à proximité du détroit.

Cet incident illustre l’augmentation des risques pour le commerce maritime international, notamment pour les navires transportant énergie et marchandises. Les acteurs du marché restent donc extrêmement attentifs à toute escalade militaire.

Face à ces menaces, les prix du pétrole pourraient rester hautement sensibles aux développements géopolitiques dans la région.

🛢️ Le marché pétrolier sous pression

Une libération historique de réserves envisagée

Pour limiter les perturbations potentielles de l’offre, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) envisage une action exceptionnelle : la plus grande libération coordonnée de réserves stratégiques de pétrole jamais réalisée.

Le volume envisagé dépasserait les 182 millions de barils libérés lors de la crise énergétique liée à la guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2022.

Une telle mesure viserait à stabiliser les marchés énergétiques en cas de choc majeur sur l’approvisionnement mondial.

Un impact différé sur l’inflation

Malgré la hausse récente des prix du pétrole, l’effet sur l’inflation ne devrait pas encore apparaître dans les statistiques américaines de février.

Le marché attend la publication du rapport sur l’indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis. Goldman Sachs prévoit une hausse du core CPI de 0.17% en glissement mensuel, soit un niveau inférieur au consensus du marché.

La banque estime que l’inflation annuelle sous-jacente pourrait atteindre environ 2.42%, notamment grâce à la baisse des prix des voitures d’occasion et au ralentissement de la hausse des coûts du logement.

📊 Les marchés asiatiques progressent malgré les tensions

Le Nikkei franchit un nouveau seuil

Malgré l’incertitude géopolitique, les marchés boursiers asiatiques ont enregistré une progression notable.

L’indice japonais Nikkei (JP225) a progressé de plus de 2%, franchissant le seuil des 55 000 points. Cette hausse reflète une confiance persistante des investisseurs dans les perspectives économiques japonaises.

En Chine, le secteur des technologies liées aux nouvelles énergies a également enregistré une hausse supérieure à 3%, tandis que l’indice CH50cash progresse de 1.30%.

Les investisseurs restent attentifs aux banques centrales

Les marchés surveillent également les perspectives de politique monétaire, en particulier au Japon. Les économistes s’attendent majoritairement à ce que la Banque du Japon maintienne ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion.

Cependant, plusieurs prévisions anticipent une hausse des taux vers 1% d’ici mi-2026. Les marchés envisagent même la possibilité d’un premier relèvement dès avril ou juin, ce qui pourrait marquer un tournant majeur pour la politique monétaire japonaise.

💱 Le dollar australien porté par la politique monétaire

Des commentaires hawkish de la RBA

Le dollar australien figure parmi les devises les plus solides sur le marché du forex aujourd’hui.

Cette dynamique s’explique par les commentaires jugés hawkish du vice-gouverneur de la Reserve Bank of Australia (RBA), Andrew Hauser. Ses déclarations ont renforcé les anticipations de resserrement monétaire.

Plusieurs grandes banques prévoient désormais deux hausses de taux, potentiellement en mars et en mai.

L’AUDUSD atteint un plus haut depuis 2022

Dans ce contexte, la paire AUDUSD progresse de 0.80%, atteignant un niveau inédit depuis la mi-2022.

La hausse est alimentée à la fois par les anticipations de relèvement des taux en Australie et par une amélioration des perspectives macroéconomiques.

La remontée des prix du pétrole pourrait également accentuer les pressions inflationnistes mondiales, renforçant la probabilité de politiques monétaires plus restrictives.

💻 Oracle bondit après des résultats solides

Des revenus supérieurs aux attentes

Dans le secteur technologique, Oracle a publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes.

Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 17.19 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes. Cette performance est largement attribuée à la forte demande pour ses services cloud.

Les marges opérationnelles ont également dépassé les estimations du marché.

Une demande future très robuste

Oracle a également mis en avant la progression de son backlog de contrats (RPO), qui atteint désormais 553 milliards de dollars.

Ce niveau reflète une demande future particulièrement solide pour les solutions cloud du groupe. L’entreprise a par ailleurs relevé ses perspectives de revenus à 90 milliards de dollars.

À la suite de ces annonces, l’action Oracle a progressé de 8.70% lors des échanges après la clôture.

❓ FAQ

Pourquoi le détroit d’Ormuz est-il crucial pour le pétrole mondial ?

Le détroit d’Ormuz est l’une des routes maritimes les plus importantes pour l’énergie. Une part significative des exportations de pétrole du Moyen-Orient y transite, ce qui en fait un point stratégique pour l’approvisionnement mondial.

Pourquoi l’AIE envisage-t-elle de libérer des réserves stratégiques ?

La libération de réserves vise à compenser une éventuelle baisse de l’offre en cas de perturbation majeure du transport pétrolier, afin de stabiliser les prix de l’énergie.

Pourquoi le dollar australien se renforce-t-il ?

Les anticipations de hausses de taux par la Reserve Bank of Australia rendent la devise plus attractive pour les investisseurs, ce qui soutient sa valeur sur le marché du forex.

Que surveillent les investisseurs dans le rapport CPI américain ?

Les marchés analysent le CPI pour évaluer la trajectoire de l’inflation. Des données plus faibles que prévu pourraient influencer la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Pourquoi les résultats d’Oracle ont-ils fait bondir son action ?

Les revenus supérieurs aux attentes et la forte demande pour les services cloud ont renforcé la confiance des investisseurs dans la croissance future de l’entreprise.