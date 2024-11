Un appel à l’action pour l’autonomie européenne La France, l'Allemagne et la Suède ont exhorté jeudi la Commission européenne à garantir l’avenir de la production de batteries sur le continent, appelant à réduire la dépendance à la Chine pour répondre aux besoins croissants liés à la transition verte. Dans un document publié avant une réunion des ministres de l’UE sur la compétitivité, les trois nations ont souligné que les entreprises européennes de batteries faisaient face à des défis majeurs dans un contexte mondial où les règles du jeu sont déséquilibrées. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Des mesures pour soutenir l’industrie des batteries Les trois pays ont appelé l’UE à : Réduire les formalités administratives .

. Accélérer les processus d’ approbation .

. Offrir un meilleur accès au financement et aux marchés pour les nouvelles entreprises.

et aux marchés pour les nouvelles entreprises. Allouer davantage de fonds européens à ce secteur stratégique. "Si nous voulons réussir la transition verte, nous devons faire décoller le secteur européen des batteries et lui faire prendre une part de marché appropriée", a déclaré Ebba Busch, ministre suédoise de l’Industrie, avant une réunion à Bruxelles. Un avertissement contre la dépendance à la Chine La ministre a mis en garde contre une répétition de la dépendance européenne au gaz russe : "La transition verte pourrait devenir une transition chinoise en Europe." La Chine contrôle actuellement 85 % de la production mondiale de cellules de batterie, selon l'Agence internationale de l'énergie. En parallèle, Northvolt, l'un des espoirs européens pour les batteries de véhicules électriques, s'est récemment placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites, soulignant les défis du secteur. Des matières premières alternatives Pour limiter cette dépendance, le secrétaire d'État allemand Berhard Kluttig a proposé de diversifier les approvisionnements en matières premières essentielles : "L'Australie, le Canada et même l'Europe ont des projets concernant le lithium, il est important de se concentrer sur ces sources alternatives." La nouvelle Commission européenne, qui prendra ses fonctions le 1er décembre, prévoit de publier un plan dans les 100 premiers jours pour renforcer la compétitivité économique tout en respectant les objectifs climatiques. Source : Reuters

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."