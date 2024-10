La locomotive US empêchera-t-elle une récession mondiale ?

En Europe, la croissance reste fragile et stagnante, laissant planer la menace d'une récession sur le vieux continent. L’Allemagne, moteur économique de la zone euro, est en panne depuis au moins novembre 2023. Sans réinvestissement des dividendes et en tenant compte des fluctuations du dollar, son indice boursier présenterait un visage bien différent de l’indice du DAX (voir graphique ci-dessous). L'ETF EWG se rapproche d'ailleurs de sa barrière historique des 36 dollars alors que Wall Street bat des records depuis plusieurs mois. Cette situation est d'autant plus surprenante que la Banque centrale européenne (BCE) a déjà abaissé ses taux directeurs de près de 1 %, adoptant une politique monétaire supposée plus accommodante. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En Asie, la Chine a pris des mesures pour soutenir son économie, notamment le secteur immobilier, en baissant ses taux et en injectant des liquidités dans le système financier. Cette décision intervient dans un contexte de faiblesse persistante, les actions chinoises étant dans un marché baissier depuis 2018 et sans direction claire depuis la fin de 2022. Dans un pays où les prix des actifs jouent un rôle clé dans la stabilité politique, cette situation a provoqué des inquiétudes grandissantes. Les autorités chinoises espèrent désormais relancer l'économie et la Bourse. Au Japon, le marché boursier est en forte progression, mais cette hausse s'accompagne d'une dépréciation marquée du yen, qui atteint des niveaux inédits depuis les années 1990. Début août, cette situation a provoqué une première secousse sur les marchés financiers mondiaux, avec une chute brutale des indices boursiers lorsque le yen s'est brusquement apprécié suite à une intervention des autorités japonaises. Dans ce contexte, les États-Unis font figure d’exception. L’économie continue de croître à un rythme de près de 3% et le marché boursier américain a atteint de nouveaux sommets historiques de manière régulière ces six derniers mois. Une question persiste donc : l'économie américaine pourra-t-elle continuer à soutenir seule la dynamique mondiale et éviter une récession généralisée ?

EWG, l’ETF DE LA BOURSE ALLEMANDE



Sans réinvestissement des dividendes et en tenant compte des fluctuations du dollar, son indice boursier présenterait un visage bien différent du DAX. L'ETF EWG se rapproche d'ailleurs de sa barrière historique des 36 dollars. Source : xStation.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."