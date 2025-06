La société de Trump dépose un dossier pour lancer un double ETF Bitcoin et Ethereum 📌

Trump Media and Technology Group (DJT.US) est officiellement entré sur le marché des ETF de cryptocurrency en déposant le 16 juin 2025, auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour lancer un nouvel ETF double pour Bitcoin et Ethereum, nommé Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF (ticker : B.T. ). Le fonds est sponsorisé par Yorkville America Digital, avec Crypto.com comme dépositaire exclusif et fournisseur de liquidités. L'ETF vise à offrir aux investisseurs une exposition au Bitcoin (75% de l'allocation) et à l'Ethereum (25%) dans un seul produit réglementé. Il serait listé sur NYSE Arca, dans l'attente de l'approbation des autorités de régulation. Il s'agit de la première tentative de lancement d'un ETF dual spot par une entité politiquement affiliée.

Le dépôt s'accompagne d'autres initiatives majeures de Trump Media, notamment la levée de 2,3 à 2,4 milliards de dollars auprès d'investisseurs institutionnels pour acheter des bitcoins et soutenir l'expansion plus large de l'entreprise. L'ETF fait partie d'une stratégie plus large visant à créer des services financiers sous la marque Truth.Fi et à intégrer les crypto-monnaies dans l'écosystème de l'entreprise. Bien que le fonds attende encore l'approbation de la SEC, son lancement pourrait légitimer davantage l'investissement dans les crypto-monnaies au sein du système financier traditionnel et fournir aux investisseurs de détail un produit crypto diversifié sous un seul ticker.

Le bitcoin est en hausse de 1,20 % aujourd'hui, à 106 800 dollars. L'adoption du marché des crypto-monnaies par les institutions continue de s'accélérer. Parallèlement au dépôt de DJT, Strategy a annoncé l'achat de 10 000 bitcoins supplémentaires d'une valeur de plus d'un milliard de dollars.

