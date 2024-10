L'action de la semaine - Apple (12.09.2024)

Les actions d'Apple ont clôturé à 222,90 dollars mercredi, en dépit d'un flux de nouvelles mitigé. L'action est en hausse de 16,1 % depuis le début de l'année, en grande partie grâce à l'enthousiasme suscité par le logiciel Apple Intelligence, dévoilé lors de la Worldwide Developer Conference en mai. Les réactions mitigées ont été provoquées par les récents lancements de produits de l'entreprise et les défis réglementaires en cours. Cela intervient après qu'Apple a publié ses résultats pour le troisième trimestre 2024, qu'elle a essuyé un revers important dans son affaire fiscale européenne et qu'elle a dévoilé sa nouvelle gamme d'iPhone 16.



Principales données financières (prévisions pour le troisième trimestre 2024) :

Chiffre d'affaires : 85,5 milliards de dollars, en hausse de 4,7 % en glissement annuel (estimation : 84,4 milliards de dollars).

BPA : 1,40 $ (estimation : 1,35 $)

Revenus de l'iPhone : 39,2 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 39,6 milliards de dollars du troisième trimestre 2023 (estimation : 38,9 milliards de dollars).

Revenus des services : 24,2 milliards de dollars (estimation : 23,9 milliards de dollars)

Revenus de la Grande Chine : 14,7 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 15,7 milliards de dollars du T3 2023 (estimation : 15,2 milliards de dollars).

Ventilation des bénéfices trimestriels (prévisions pour le 3e trimestre 2024) :

Recettes de l'iPad : 7,1 milliards de dollars (estimation : 6,6 milliards de dollars)

Revenus du Mac : 7 milliards de dollars, contre 6,8 milliards de dollars au 3e trimestre 2023.

Wearables, maison et accessoires : 8 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 8,2 milliards de dollars du T3 2023.

Chiffres clés de l'entreprise (T2 2024) :

Marge brute : 42,27 milliards de dollars, en hausse de 0,7 % en glissement annuel (estimation : 42,01 milliards de dollars).

Trésorerie et équivalents de trésorerie : 32,70 milliards de dollars (estimation : 36,83 milliards de dollars).

Total des dépenses d'exploitation : 14,37 milliards de dollars (estimation : 14,33 milliards de dollars)

Données financières clés :

Chiffre d'affaires : 86 milliards de dollars au 3e trimestre 2024, en hausse de 4,9 % d'une année sur l'autre.

Revenus de l'iPhone : 45,96 milliards de dollars au 2e trimestre 2024, en baisse de 10 % d'une année sur l'autre

Revenus des services : 23,87 milliards de dollars au 2e trimestre 2024, en hausse de 14 % par rapport à l'année précédente.

Ventilation des bénéfices trimestriels :

Revenus des produits : 66,89 milliards de dollars au T2 2024, en baisse de 9,5 % d'une année sur l'autre

Revenus du Mac : 7,45 milliards de dollars au T2 2024, en hausse de 3,9 % d'une année sur l'autre

Revenus de l'iPad : 5,56 milliards de dollars au 2e trimestre 2024, en baisse de 17 % d'une année sur l'autre

Wearables, maison et accessoires : 7,91 milliards de dollars au T2 2024, en baisse de 9,6 % d'une année sur l'autre.

Chiffre d'affaires de la Grande Chine : 16,37 milliards de dollars au T2 2024, en baisse de 8,1 % en glissement annuel.

Chiffres clés de l'entreprise :

Marge brute : 42,27 milliards de dollars au T2 2024, en hausse de 0,7 % d'une année sur l'autre.

Trésorerie et équivalents de trésorerie : 32,70 milliards de dollars au T2 2024

Apple, le géant de la technologie connu pour ses produits et services innovants, a enregistré des performances mitigées lors de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre 2024. Bien que l'entreprise ait dépassé les estimations globales de revenus et de bénéfices par action, elle a été confrontée à des défis dans des domaines clés tels que les ventes d'iPhone et les performances sur le marché chinois.

Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a atteint 85,5 milliards de dollars, dépassant les 84,4 milliards de dollars estimés et marquant une augmentation de 4,7 % d'une année sur l'autre. Le bénéfice par action s'est élevé à 1,40 dollar, dépassant également les 1,35 dollar attendus.

Toutefois, les ventes d'iPhone, un indicateur crucial pour Apple, ont diminué d'une année sur l'autre, passant de 39,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2023 à 39,2 milliards de dollars. Malgré cette baisse, le chiffre dépasse de peu les attentes des analystes qui tablaient sur 38,9 milliards de dollars.

Les résultats d'Apple en Grande Chine, l'un de ses marchés les plus importants, n'ont pas été à la hauteur des attentes. Le chiffre d'affaires de la région s'est élevé à 14,7 milliards de dollars, soit moins que les 15,2 milliards de dollars prévus et moins que les 15,7 milliards de dollars enregistrés au cours du même trimestre de l'année dernière. Malgré cette contre-performance, Luca Maestri, directeur financier d'Apple, a souligné que les ventes s'améliorent généralement dans la région, avec des mises à niveau record et de meilleures performances par rapport au premier semestre de l'année.

La récente décision d'un tribunal de l'UE rétablissant une pénalité fiscale de 13 milliards d'euros constitue un développement important pour Apple. Cette décision, qui découle d'une affaire de 2016, ne constitue pas une menace opérationnelle immédiate, Apple ayant déjà mis la somme sous séquestre. Toutefois, elle met en évidence la surveillance réglementaire permanente à laquelle l'entreprise est confrontée, en particulier en Europe.

La société a récemment organisé son événement annuel de lancement de produits, dévoilant la gamme iPhone 16 et introduisant l'Apple Intelligence, une technologie d'IA révolutionnaire intégrée à l'ensemble de son écosystème de produits. Les principales caractéristiques de l'iPhone 16 et de l'Apple Intelligence sont les suivantes

Nouveau chipset A18 conçu avec la technologie 3 nanomètres de deuxième génération de TSMC, spécialement conçu pour le traitement de l'intelligence artificielle. Processeur à 6 cœurs avec deux cœurs de performance, quatre cœurs d'efficacité et un moteur neuronal à 16 cœurs. GPU à 5 cœurs prenant en charge le ray tracing accéléré au niveau matériel Augmentation de la taille de la batterie pour prendre en charge les capacités d'IA améliorées Traitement génératif de l'IA sur l'appareil, préservant la vie privée et la confidentialité de l'utilisateur Outils d'écriture intelligents pour la réécriture automatique de courriels, de documents et de messages Résumé automatique de conférences, de discussions et de documents Capacités Siri améliorées, intégrant l'IA générative à la connaissance du contexte de l'appareil Recherche avancée dans la photothèque grâce à la reconnaissance intelligente des images Création de photos et de vidéos personnalisées en fonction des préférences de l'utilisateur

Apple Intelligence n'est pas rétrocompatible et ne fonctionnera que sur le nouvel iPhone 16 et les modèles iPhone 15 Pro de l'année dernière, ce qui pourrait entraîner un important cycle de mise à niveau au cours des prochaines années. Il y a toutefois un inconvénient. Apple ne commercialisera pas dans l'Union européenne en 2024 trois fonctionnalités récemment annoncées, dont son produit phare d'intelligence artificielle « Apple Intelligence », en raison d'« incertitudes réglementaires » découlant de la réglementation antitrust Digital Markets Act de l'Union européenne. Les exigences d'interopérabilité s'appliquent aux iPhones et aux iPads. Mais les Mac sont concernés par la DMA car l'iPhone Mirroring permet aux utilisateurs de reproduire l'écran d'un iPhone sur l'écran d'un Mac. L'entreprise a déclaré qu'elle travaillerait avec l'Union européenne « pour tenter de trouver une solution qui nous permettrait de proposer ces fonctionnalités à nos clients de l'UE sans compromettre leur sécurité ».

L'Apple Watch Series 10 a également reçu des mises à jour importantes, notamment une surface d'écran 30 % plus grande, un design 10 % plus fin et des capacités de charge plus rapides. Elle intègre de nouvelles technologies d'apprentissage automatique pour les capacités de traduction et les tests d'apnée du sommeil, alimentées par un nouveau SiP S10 doté d'un processeur double cœur 64 bits et d'un moteur neuronal à 4 cœurs.

Pour l'avenir, Apple est confronté à plusieurs défis et opportunités :

Les pressions réglementaires, y compris les changements potentiels des politiques de l'App Store et le risque pour les droits de licence à forte marge de Google (principalement en Europe et en Chine). Les tensions géopolitiques persistantes qui affectent son activité en Chine, qui représente 18 % de son chiffre d'affaires. la possibilité d'un cycle de mise à niveau important grâce à l'intelligence Apple et aux nouvelles capacités matérielles. des avantages concurrentiels dans le traitement de l'IA sur l'appareil, que les concurrents pourraient avoir du mal à reproduire à court terme des opportunités de croissance potentielle en Inde, où les ventes ont augmenté de 33 % pour atteindre près de 8 milliards de dollars sur 12 mois.

Si l'activité principale d'Apple reste solide, l'introduction de l'Apple Intelligence et de la nouvelle gamme iPhone 16 représente une renaissance potentielle pour l'iPhone, en lançant une nouvelle ère de capacités et de fonctionnalités. Cela pourrait avoir un impact significatif sur la trajectoire de croissance future d'Apple et sur sa position de leader sur le marché. Ce qui pourrait également être important pour les investisseurs, c'est de surveiller le nombre de précommandes de nouveaux iPhones et le rythme des mises à jour vers le nouvel IOS. Cela pourrait être un indicateur clair de l'intérêt des clients.

Évaluation :

Nous avons décidé de fonder nos hypothèses sur le taux de croissance annuel moyen (CAGR). Nous avons supposé une croissance du chiffre d'affaires de 7 % et une marge d'exploitation de 40 % pour les cinq années de prévisions. La décision de faire des prévisions détaillées sur 5 ans est basée sur des données pertinentes et des moyennes historiques.

Comme la valeur terminale a tendance à représenter une part importante de l'évaluation DCF, en particulier avec des périodes de prévisions détaillées plus courtes, nous avons décidé d'adopter une approche très conservatrice ici. Pour les calculs de la valeur terminale, nous avons utilisé une croissance des revenus de 5,5 % ainsi qu'un CMPC terminal de 10,5 %, contre un CMPC de 9,5 % pour les prévisions à 5 ans. L'augmentation du WACC terminal s'explique par le fait qu'Apple sera bientôt une entreprise développée qui ne pourra pas croître aussi rapidement.

Cet ensemble d'hypothèses nous donne une valeur intrinsèque de 206,38 $ par action, ce qui représente environ 7,5 % de baisse possible par rapport à la valeur de marché actuelle. Il convient de noter que le cours de l'action Apple n'a été supérieur à notre évaluation que pendant trois mois.

Il convient de noter que la valeur intrinsèque obtenue par la méthode DCF est très sensible aux hypothèses retenues. Deux matrices de sensibilité sont fournies ci-dessous - l'une pour différentes séries d'hypothèses concernant la marge d'exploitation et la croissance du chiffre d'affaires et l'autre pour différentes séries d'hypothèses concernant le CMPC final et la croissance du chiffre d'affaires final.

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Voyons maintenant comment Apple se compare à ses pairs. Nous avons constitué un groupe de pairs composé de cinq entreprises dont le modèle économique et la croissance pourraient être similaires à ceux d'Apple : Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta et Netflix. Comme vous pouvez le constater, Apple se situe au-dessus de la moyenne pour la plupart des multiples, mais il est en ligne avec le P/E de ses pairs actuels et légèrement au-dessus du P/E à terme.

Source: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Nous avons calculé les multiples moyens, médians et pondérés en fonction de la capitalisation pour le groupe de référence. Trois évaluations différentes d'Apple pour chacun de ces multiples ont ensuite été calculées. Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, la grande majorité de ces multiples suggère que les actions Apple sont surévaluées aux prix actuels. Toutefois, les multiples d'évaluation suggèrent également que les risques de baisse pour Apple pourraient être limités.

Recommandations : Apple fait l'objet de 60 recommandations, dont 40 « achat » avec un prix maximum de 300 $, 18 « maintien » et 2 « vente » avec un prix minimum de 180 $. La prévision moyenne du cours de l'action sur 12 mois est de 246,23 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 10,6 % par rapport au cours actuel.

Analyse technique : Le cours des actions Apple se trade seulement 6,4% en dessous du plus haut historique. Il a également récemment clôturé au-dessus du retracement de Fibonacci de 61,8% à 221,49$. Nous observons également un rétrécissement des bandes de Bollinger, ce qui pourrait être une indication d'une rupture possible dans le futur. Actuellement, l'action du prix se trouve également à proximité de la SMA de 50 jours, qui s'est avérée être un support très fort lors de mouvements haussiers importants. Le RSI atteint des sommets plus bas, pour que les haussiers prennent le contrôle de la tendance, la ligne de tendance doit être cassée. Le MACD est également orienté à la baisse. L'ADX pourrait également montrer un potentiel pour une nouvelle action positive des prix. La bande de Bollinger inférieure a agi auparavant comme un support très fort et sa rupture a entraîné une réaction rapide à la hausse. Cependant, si ce niveau est cassé, le prix pourrait tester les retracements de Fibonacci de 38,2% et 23,6%, qui n'étaient pas des niveaux forts. Pour les baissiers, cela pourrait être l'occasion de tester les plus bas du mois d'août à 197,93 $. Source : xStation