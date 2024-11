L'action Ferrari perd 5% malgré des résultats solides au troisième trimestre ; la Chine déçoit 📉.

Les actions de Ferrari (RACE.IT), le constructeur de voitures de sport basé à Maranello, en Italie, perdent près de 5 % aujourd'hui, bien que le rapport trimestriel se soit avéré très solide. Néanmoins, la baisse des livraisons (en particulier en Chine) et des taux de croissance plus faibles ont donné aux investisseurs une excuse pour réaliser des gains, et les actions Ferrari reculent de près de 5 % par rapport à des sommets historiques. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,644 milliard d'euros (en hausse de 6,5 % en glissement annuel) pour un total de 3 383 modèles livrés (en baisse de 2,2 % en glissement annuel). Le bénéfice ajusté avant impôts (EBIT) s'est élevé à 467 millions d'euros (+10,3 % en glissement annuel), avec une marge EBIT de 28,4 %.

Le résultat net ajusté s'est élevé à 375 millions d'euros, et le résultat dilué ajusté par action à 2,08 euros. L'EBITDA ajusté a augmenté de 7,1 % en glissement annuel pour atteindre 638 millions d'euros, avec une marge de 38,8 %. Répartition des livraisons :

EMEA (Europe, Afrique et Moyen-Orient) : hausse de 28 unités, Amérique du Nord et du Sud : baisse de 26 unités,

Chine, Hong Kong et Taïwan : moins 114 unités,

Autres régions APAC : augmentation de 36 unités.

Les revenus des ventes d'automobiles et de pièces détachées s'élèvent à 1,4 milliard d'euros (+5,2 % par rapport à l'année précédente). Les revenus des contrats de parrainage et des activités commerciales ont augmenté de 20,4 % en glissement annuel, principalement en raison de l'arrivée de nouveaux sponsors.

L'augmentation du résultat des ventes est en partie due à de nouveaux produits, notamment le modèle Daytona SP3 amélioré et plusieurs unités 499P Modificata.

La dette nette à la fin du troisième trimestre était de 246 millions d'euros (une baisse significative par rapport aux 441 millions d'euros du deuxième trimestre). Les frais de R&D ont diminué de 11 millions € en glissement annuel, principalement en raison de la baisse de l'amortissement des modèles abandonnés. Les frais de vente et d'administration ont augmenté de 23 millions d'euros en glissement annuel. Ferrari a généré un total de 364 millions d'euros de flux de trésorerie disponible. Le 17 octobre 2024, Ferrari a dévoilé le modèle F80. Ce modèle sera produit en série limitée à 799 exemplaires. L'entreprise s'attend à une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et à une augmentation des dépenses consacrées au développement de la marque. Cependant, elle n'a pas donné d'indications très précises pour le trimestre en cours ou l'année prochaine. Elle a toutefois donné des estimations pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation ajusté et le bénéfice par action. L'entreprise s'attend à ce que les coûts continuent d'augmenter et pense que l'amélioration des performances de ses activités industrielles sera partiellement compensée par des dépenses d'investissement et des impôts plus élevés. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Comparaison des résultats de 2023 et des résultats attendus pour 2024. On constate une amélioration, même si elle est relativement faible, alors que les actions de Ferrari ont augmenté de plus de 32 % au cours de la période. Source : Ferrari Ferrari (graphique RACE.IT, intervalle D1) L'action s'est aujourd'hui installée sous les deux importantes moyennes mobiles exponentielles EMA100 et EM50, mais il lui manque encore près de 10% pour tester la zone inférieure du canal de prix (environ 380 € par action). Source: xStation5



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."