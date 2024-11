Le bitcoin atteint de nouveaux sommets. Sera-t-il un or numérique ?

Les crypto-monnaies sont en fête, et la raison du marché haussier en cours est claire. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine et les républicains sont sur le point de prendre le contrôle du Congrès. Le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants peut garantir la mise en œuvre harmonieuse d'une législation favorable à l'industrie des crypto-monnaies. Un message positif construit autour de Bitcoin et de l'industrie de la blockchain était, après tout, une partie importante de la campagne présidentielle de Trump. Depuis la victoire du candidat républicain, le prix du bitcoin a déjà augmenté de 20 %. Une telle évolution favorable au secteur surprend même les plus grands optimistes... Cela permet également de construire des attentes autour des prochains catalyseurs de croissance. Le marché des cryptomonnaies adore la spéculation et les scénarios hypothétiques. Et cette fois-ci, il y a de quoi rêver, car les initiatives républicaines indiquent un désir de créer une réserve stratégique de bitcoins. Les États-Unis achèteront-ils et « gratteront-ils sur le marché » plus d'un million de bitcoins ? Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Le bitcoin a connu plus d'une douzaine d'années de marché haussier astronomique, son cours étant passé d'une fraction de dollar à 90 000 dollars aujourd'hui. Les fanatiques affirment que cette hausse est due à une offre limitée et soulignent que le bitcoin a été créé pour lutter contre l'inflation. Selon l'école autrichienne d'économie, cette dernière découle en grande partie de l'action des banques centrales. Source : Bloomberg Finance LP : Bloomberg Finance LP. Dans une vague d'euphorie permanente, le rêve des 100 000 dollars pour le BTC semble de plus en plus proche de se réaliser. La crypto-monnaie a désormais atteint 90 000 dollars, alors qu'au plus bas de l'effondrement de 2022, les investisseurs vendaient leur BTC pour 15 000 dollars. Le prix a donc été multiplié par six au cours des deux dernières années. Après une augmentation de 100 % du prix en 2024, le bitcoin a atteint la valeur du marché mondial de l'argent, soit 1 700 milliards de dollars. À eux seuls, les ETF américains ont mis en commun 25 milliards de dollars de bitcoins cette année, ce qui a fait la fortune de leurs émetteurs, comme BlackRock et Fidelity. La popularité des ETF a été énorme cette année. Les entrées nettes cumulées dans ces fonds ont dépassé de plus d'un milliard de dollars celles du SPDR S&P 500 ETF Trust. La capitalisation des entreprises de l'indice S&P 500 s'élève aujourd'hui à 50 000 milliards de dollars, alors que le bitcoin est évalué à 1 700 milliards de dollars. En Europe, en l'absence de réglementation autorisant la création d'ETF au comptant pour les investisseurs particuliers, les fonds ETN Bitcoin sont populaires. Actuellement, la taille du marché du bitcoin est similaire à celle de l'argent, qui a enregistré de solides gains cette année. Cependant, il est encore près de 10 fois plus petit que l'or. Le bitcoin deviendra-t-il à l'avenir une monnaie de réserve au même titre que les lingots ? Un tel scénario semble encore abstrait... Mais les crypto-monnaies aiment surprendre. Source : XTB Research Bloomberg Finance L.P. Les flux entrants dans les ETF alimentent le bitcoin et augmentent depuis octobre. Source : XTB Research Bloomberg Finance L.P. Cryptomonnaies - un écho des changements aux États-Unis ? Donald Trump construit un récit qui consiste à « déclarer la guerre à l'establishment » aux États-Unis. La preuve que cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement de déclarations creuses est l'annonce de la création d'un tout nouveau poste, que le président élu a l'intention de confier à Elon Musk, en le nommant secrétaire du Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE). La crypto-monnaie Dogecoin associée à Musk n'a pas tardé à réagir. Son cours a doublé depuis l'élection. Les crypto-monnaies, en tant qu'actifs teintés d'« anti-système », semblent compléter la campagne globale de Trump, fondée sur la critique des structures existantes. Les investisseurs ont désormais une voie ouverte pour spéculer sur l'accélération de « l'adoption de la technologie blockchain » et la consolidation de l'influence républicaine autour de l'industrie des actifs numériques. La question secondaire aujourd'hui est de savoir si la popularité des crypto-monnaies dans le domaine au-delà de la spéculation va réellement augmenter. Ce qui importe au marché, c'est que c'est peut-être ce qui est en jeu. Il est bien connu aujourd'hui que la victoire de Trump ne plaît pas à tout le monde à Wall Street. Le président élu a lui-même commenté que les institutions financières et les banques ont commencé à abuser de leur pouvoir. De tels propos dans la bouche du président américain semblent surprenants et donnent aux crypto-monnaies un certain signal qu'elles peuvent compter sur un sentiment positif de la part de la nouvelle administration de la Maison-Blanche. C'est d'autant plus vrai si l'on considère que Donald Trump tente de créer sa propre crypto-entreprise familiale sous la bannière de World Liberty Financial. Ce nom « significatif » doit plaire aux fans de crypto-monnaies, orientés sur la « vision de Satoshi ». La tentative de Trump de populariser la finance décentralisée pourrait être l'un des arguments qui lui permettront de cibler le « courant financier dominant » .... En effet, si les crypto-monnaies n'ont rien de nouveau, leur échelle d'adoption est encore réduite ; les gens choisissent toujours des services bancaires plus traditionnels, même s'ils « risquent » une partie de leur « liberté » en fournissant des détails sur leur fortune ou leurs activités financières. Le marché des crypto-monnaies offre aujourd'hui une image positive de l'avenir, qui pourrait s'avérer être un mirage. De même, l'avenir de la réglementation du secteur n'est pas clair aujourd'hui. Cependant, il semble certain que le poste quittera tôt ou tard l'hostile au secteur des crypto-monnaies, le président de la SEC Gary Gensler. Trump a déjà proposé ses propres « candidats » pour le poste. À partir de dizaines de puzzles épars, le marché est en train d'assembler un tableau qui mène à une conclusion « positive » presque sans ambiguïté. Catalyseurs de croissance Kalshi estime à 60 % la probabilité que le bitcoin dépasse la barre « magique » des 100 000 dollars dans le courant de l'année. L'optimisme des investisseurs est à la hausse, et des capitaux puissants ont de nouveau été injectés dans les crypto-monnaies plus petites qui suivent l'exemple du bitcoin. La perspective de changements réglementaires favorables au secteur aux États-Unis pourrait en effet être un catalyseur de croissance pour des projets tels qu'Ethereum, ou des crypto-monnaies plus petites offrant une réelle « utilité ». L'explosion de l'intérêt pour les jetons spéculatifs connus sous le nom de Memcoins est également évidente. La bourse américaine Coinbase a déjà lancé l'indice de suivi des prix des 50 plus grands projets Coin50, qui se veut l'équivalent du S&P 500 du marché boursier. Soumis le 31 juillet 2024 par la républicaine du Wyoming Cynthia Lumnis 'Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act ' est censé permettre à l'Amérique de 'couvrir' le déficit budgétaire croissant et déjà proche de 36 000 milliards de dollars... avec des bitcoins. Certes, Trump entend réduire les dépenses publiques dans les domaines improductifs et rendre l'administration moins « dollarisée », mais... cela ne signifie pas que son objectif sera une réduction significative du déficit. En tout cas pas de manière évidente, puisque le programme proposé par les Républicains n'indique pas que se serrer la ceinture aux États-Unis deviendra une priorité pour l'administration. Résumé Le marché des crypto-monnaies est soutenu par un marché haussier sur les marchés mondiaux et par un appétit pour le risque. Les banques centrales abaissent progressivement leurs taux d'intérêt, et une récession et un effondrement du moral des consommateurs ne sont pas encore en vue. Si les républicains finissent par adopter le « Bitcoin Act » et que les États-Unis commencent à acheter des centaines de milliers de bitcoins chaque année, nous pouvons imaginer avec succès que la situation pourrait être perçue comme un précédent pour d'autres pays, fonds de pension ou entreprises qui peuvent « token 1% » investir précisément dans le BTC. Les États-Unis ont déjà pris des mesures pour « consolider l'industrie des crypto-monnaies » dans le pays. La bourse CME Group, basée à Chicago, est un leader dans le commerce de contrats et d'options sur le BTC, et les ETF américains ont déjà absorbé plus de 27 milliards de dollars de bitcoins cette année. Mais ne nous laissons pas emporter par les émotions, car le marché des crypto-monnaies aime consommer les événements optimistes avant même qu'ils ne se produisent. Chacune des précédentes euphories s'est terminée par un krach. Cette fois encore, l'horloge tourne probablement. La question est de savoir quelle distance ses aiguilles doivent parcourir. L'histoire rime-t-elle ? Après la réduction de moitié de cette année en avril, le cours du bitcoin est reparti rapidement à la hausse. Mais cette fois, ce n'est pas la division par deux, mais l'achat d'ETF créés en janvier 2024 qui conduit en grande partie à la réduction de l'offre. Cependant, avec une capitalisation approchant les 2 000 milliards de dollars, il est difficile d'imaginer que le bitcoin connaîtra des hausses d'une ampleur similaire à celle des cycles précédents. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Bitcoin chart (D1 interval) Source: xStation5 Eryk Szmyd Analyste financier XTB

