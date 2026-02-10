🚨 Le Bitcoin chute à 69 000 dollars 📉 Un scénario de correction 1:1 ?

Le Bitcoin glisse aujourd'hui vers les 69 000 dollars et le graphique montre des similitudes évidentes entre la chute de fin octobre, lorsque le prix est passé d'environ 112 000 dollars à environ 80 000 dollars, et la dernière baisse, qui l'a fait passer d'environ 97 000 dollars à 60 000 dollars. Si l'on suppose une répétition à l'identique de ce mouvement antérieur, non seulement en termes de recul, mais aussi en termes de rebond et de consolidation qui ont suivi, la zone 72 000-73 000 dollars pourrait apparaître comme une zone de résistance significative. Cela refléterait le rebond précédent d'environ 20 % , lorsque le Bitcoin est passé d'environ 80 000 dollars en novembre à environ 97 000 dollars au début de 2026.

Si un laps de temps similaire devait s'écouler avant la prochaine impulsion majeure (potentiellement une autre phase baissière), le prochain pic de volatilité pourrait ne pas se manifester avant avril.

Dans le même temps, le RSI a rebondi après avoir atteint des niveaux extrêmement survendus proches de 18 et se situe désormais juste en dessous de 32. Pour inverser véritablement la tendance baissière, le Bitcoin devrait probablement retrouver des niveaux supérieurs à 80 000 dollars. Cependant, l'offre importante suggérée autour de 72 000-73 000 dollars indique que le marché reste prudent et visiblement « ébranlé ». Bitcoin (période D1)

