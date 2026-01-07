Le Bitcoin chute à 91 000 dollars malgré de forts afflux vers les ETF 📉

Le Bitcoin a reculé d'environ 94 000 $ à 91 000 $, tempérant l'optimisme autour des actifs numériques, qui avaient démarré l'année 2026 sur des bases solides. Au-delà du Bitcoin, l'Ethereum est en baisse de près de 3,5 % aujourd'hui, les pertes s'étendant à l'ensemble du marché des cryptomonnaies. MSCI a annoncé que le simple fait de détenir des réserves de cryptomonnaies n'aura pas, en soi, d'incidence sur l'inclusion d'une entreprise dans ses indices, mais cette décision n'a guère influé sur le sentiment du marché. Dans le même temps, le géant de l'investissement passif a introduit de nouvelles exigences en matière de reporting qui pourraient rendre plus difficile pour les entreprises d'accumuler des actifs cryptographiques tout en restant éligibles à l'inclusion dans l'indice.

Le Bitcoin a entamé la nouvelle année avec une structure de marché plus claire et un effet de levier moindre, après la forte correction et la phase de consolidation de la fin 2025. La pression sur les prises de bénéfices s'est considérablement atténuée, ce qui a favorisé la stabilisation des prix à des niveaux plus bas.

Cependant, le marché reste pénalisé par l' offre excédentaire provenant des niveaux de prix plus élevés , où de nombreux investisseurs sont encore en situation de perte. Cela continue de limiter les tentatives de hausse, faisant de la récupération des niveaux de base de coût clés une condition préalable à une tendance haussière durable.

La demande des entreprises assure une stabilisation intermittente , mais elle reste épisodique plutôt que durable et structurelle.

Les flux vers les ETF Bitcoin au comptant américains ont commencé à se redresser après les sorties de fin 2025. Dans le même temps, les positions ouvertes sur les contrats à terme ont cessé de baisser et commencent à augmenter, ce qui indique un retour progressif de la participation institutionnelle.

Le marché des options a connu sa plus grande réinitialisation jamais enregistrée , avec plus de 45 % des positions en cours liquidées. Cela a supprimé les contraintes structurelles de couverture et offre une vision plus claire de l'appétit réel pour le risque.

La volatilité implicite a probablement atteint son niveau le plus bas. La demande d'options en début d'année fait légèrement augmenter la volatilité, même si celle-ci reste historiquement faible.

Le positionnement des options continue de se normaliser : les primes des options de vente se compriment, l'intérêt pour les options d'achat augmente et les nouveaux capitaux favorisent de plus en plus les scénarios haussiers plutôt que les positions défensives. Dans le même temps, les courtiers en options sont passés à un gamma court dans la fourchette de 95 000 à 104 000 dollars, ce qui soutient mécaniquement l'accélération des mouvements de prix pendant les périodes de forte hausse. Cependant, les prises de bénéfices agressives autour du niveau de 95 000 dollars soulignent l'impatience persistante des acheteurs, qui réalisent rapidement leurs gains et minimisent leurs pertes. Même les plus importants afflux vers les ETF depuis octobre 2025 n'ont pas réussi à faire passer le Bitcoin de manière décisive au-dessus de 95 000 dollars. Source: Glassnode D'un point de vue technique, le Bitcoin est repassé sous la moyenne mobile exponentielle clé à 50 sessions (EMA50), actuellement proche de 93 000 dollars, ce qui remet en question la durabilité de la poussée haussière observée en début d'année. Source: xStation5 Source: xStation5

