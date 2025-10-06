Le Bitcoin proche de son plus haut historique 📈L'Ethereum bondit de 3 %

Les cryptomonnaies s'échangent à la hausse aujourd'hui, et la dernière analyse de CryptoQuant indique une hausse de la demande de Bitcoin ainsi qu'une baisse de la part des profits non réalisés parmi les investisseurs, ce qui contribue à limiter la pression à la vente.

L'un des principaux moteurs de cette tendance est la demande sur le marché au comptant, qui est en hausse depuis juillet et dépasse désormais 62 000 BTC par mois. Une telle expansion est considérée comme une condition préalable essentielle à une reprise plus importante du marché, un schéma déjà observé fin 2020, en 2021 et en 2024.

Les grands portefeuilles (appelés « baleines ») contribuent également à cette dynamique haussière. Leurs avoirs combinés augmentent désormais à un taux annuel de 331 000 BTC, contre 255 000 BTC au quatrième trimestre 2024 et 238 000 BTC au début du quatrième trimestre 2020. Les données suggèrent que l'accumulation reste supérieure à la tendance à long terme et est loin des niveaux d'épuisement. Cette situation contraste fortement avec celle de 2021, où les soldes des baleines ont diminué d'environ 197 000 BTC. Les données on-chain de CryptoQuant indiquent que la pression à la vente exercée par les grandes adresses s'est affaiblie.

Source: xStation5

Les flux nets vers les cryptomonnaies sont également en hausse, tandis que la demande institutionnelle via les ETF basés aux États-Unis pourrait soutenir davantage le marché dans les mois à venir. Au cours du même trimestre l'année dernière, les ETF ont augmenté leurs avoirs de 213 000 BTC, soit une hausse de plus de 70 % en glissement annuel.

Source: CryptoQuant

Ethereum (période D1)

Le cours de l'ETH atteint aujourd'hui des niveaux jamais vus depuis la seconde moitié du mois de septembre. Si la tendance haussière se poursuit, le prochain objectif clé pourrait se situer autour de 4 800 $, soit le niveau le plus élevé atteint cette année.

Source: xStation5