Le blé accentue ses pertes de 1 % malgré la baisse des estimations de récolte de SovEcon en Russie 📉

Le blé (WHEAT) coté à Chicago (CBOT) enregistre une baisse de plus de 1 % aujourd'hui, ne réagissant pas aux nouvelles en provenance de SovEcon, en Russie, qui a réduit ses prévisions préliminaires de récolte de blé pour 2025. La baisse est alimentée par la vigueur du dollar américain et des conditions météorologiques favorables aux cultures dans la région clé du Midwest des États-Unis, où les baissiers n'ont pas été perturbés par les prévisions de pluie dans le sud-ouest du pays. Le dernier rapport Commitment of Traders publié le 15 octobre a indiqué une position toujours baissière de la part des grands spéculateurs, tandis qu'une position vendeuse importante a été observée chez les Commercials (entreprises se couvrant contre les baisses de prix). Cela suggère que tant les spéculateurs que les producteurs anticipant une baisse des prix du blé continuent de se protéger. Toutefois, la position vendeuse des Managed Money (spéculateurs) dans les rapports CoT diminue depuis août.

SovEcon estime une récolte de 80,1 millions de tonnes pour 2025, contre 81,5 millions de tonnes cette année (la plus faible depuis la saison 2021-2022) et une moyenne sur cinq ans de 88,1 millions de tonnes. Cette révision à la baisse est due à la sécheresse, qui a réduit à la fois la superficie des plantations et les rendements. Selon SovEcon, le blé d'hiver entrera dans la saison froide dans un état très dégradé, malgré des pluies plus abondantes dans certaines régions stratégiques de la Russie. La sécheresse pourrait faire chuter les rendements à leur plus bas niveau depuis 2019, signalant un problème avec les stocks mondiaux de blé, qui sont déjà relativement faibles.

Le cabinet de conseil IKAR prévoit une production de blé en Russie, pour 2024, comprise entre 81 et 85 millions de tonnes après les récentes pluies, mais ces prévisions ne sont pas corroborées par SovEcon, qui s'inquiète de la mauvaise condition du blé d'hiver, pouvant réserver des rendements bien plus faibles. Il est important de noter que la grande quantité de blé russe disponible en 2022-2023 a été un facteur majeur de la baisse des prix mondiaux du blé.

S&P estime une baisse de 16 % des exportations de blé de l'Ukraine cette année, malgré l'accord commercial de la mer Noire en vigueur et la demande record de céréales ukrainiennes provenant des pays de l'Union européenne ainsi que du Bangladesh et du Vietnam, entre autres. L'Ukraine évalue sa récolte à 22,4 millions de tonnes pour la saison en cours, soit 600 000 tonnes de moins par rapport à l'année précédente. WHEAT (H1) Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile En regardant le graphique du blé sur l'intervalle H1, on constate que les prix se sont à nouveau installés en dessous de trois moyennes mobiles clés, indiquant une surchauffe de la tendance haussière et un possible test de la zone autour de la correction de Fibonacci à 61,8 % de la vague haussière initiée après la dernière chute. Le marché n'a pas maintenu de niveaux au-dessus de 611 $.

Source: xStation5

