Le blé bondit de 2,5 % en raison de la prime climatique et des tensions au Moyen-Orient 📈

Le blé (WHEAT) sur la bourse des matiÚres premiÚres CBOT de Chicago gagne prÚs de 2,5 % aujourd'hui. Les précipitations à Rostov-sur-le-Don, la principale région russe productrice de blé d'hiver, sont inférieures d'environ 60 % à la moyenne des sept derniers mois (la période la plus sÚche depuis 30 ans) et les conditions devraient rester inchangées jusqu'à la mi-octobre, ce qui remet en question la saison des foins. Les prix à l'exportation du blé en provenance de Russie ont augmenté de maniÚre significative. AgResource a fait état d'une amélioration de 4 dollars par tonne métrique des prix à l'exportation du blé russe, à 222 dollars la tonne, ce qui a également fait monter les prix du blé à Chicago Une analyse de la société de conseil Andersons a montré que jusqu'à 60 % des stocks mondiaux de blé se trouvaient en Chine et que, si l'on excluait la Chine, la situation des stocks mondiaux était bien pire.

Actuellement, les semis ont également été interrompus dans une grande partie du Royaume-Uni en raison des fortes précipitations de septembre et des prévisions de nouvelles précipitations en octobre.

La prime mĂ©tĂ©orologique est soutenue non seulement par la sĂ©cheresse en Russie et dans la rĂ©gion de la mer Noire, mais aussi par la sĂ©cheresse dans les rĂ©gions des plaines mĂ©ridionales des États-Unis. Les prix du blĂ© (WHEAT) augmentent trĂšs fortement aujourd'hui et se situent dans la partie supĂ©rieure du canal ascendant. Le marchĂ© attend avec impatience la publication des estimations de la production et de la demande du WASDE de l'USDA, le 11 octobre. Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile Source: xStation5 MĂ©tĂ©o pour la Russie au 30 septembre 2024

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."