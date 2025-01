Le blé gagne 3 % et atteint son niveau le plus élevé depuis la mi-décembre, tandis que l'USDIDX efface les premiers gains 📈

Les contrats à terme sur le blé américain au Chicago Board of Trade (WHEAT) bondissent de plus de 3% aujourd'hui, atteignant des niveaux inédits depuis le 12 décembre 2024. Un nouveau président américain Trump a signalé une approche moins agressive des tarifs douaniers, retardant la mise en œuvre pour examiner les accords commerciaux et les politiques actuelles avec la Chine. Le dollar américain s'affaiblit aujourd'hui, après une première partie de journée plus forte. Cela a un impact positif sur les prix des produits agricoles américains.

Les données du Commitment of Traders indiquent que les fonds spéculatifs ont ajouté 5 756 contrats à leur position courte nette sur les contrats à terme et les options sur le blé de Chicago à partir de mardi, pour atteindre près de 95 000 contrats.

Le rapport sur les ventes à l'exportation de jeudi dernier a montré que les ventes de blé dans la semaine du 9 janvier s'élevaient à près de 514 tonnes, ce qui porte le total des ventes et des expéditions à 17,705 millions de tonnes. C'est 77% des prévisions de l'USDA, bien en dessous du rythme moyen des ventes de 85%.

Le rapport CoT (au 14 janvier)

Selon le dernier rapport Commitment of Tradres, les « commerciaux » (producteurs, transformateurs, utilisateurs, marchands, etc.) avaient des positions acheteuses nettes de 13 000 contrats de blé sur le CBOT, s'attendant potentiellement à des hausses de prix ou à des stratégies de couverture. D'autre part, les Managed Money (grands spéculateurs sur les matières premières) détenaient des positions nettes courtes de près de -94 000 contrats, ce qui suggère un sentiment plus baissier. Les changements hebdomadaires les plus importants ont été la diminution des positions commerciales de plus de 7 000 contrats et l'augmentation de la position nette courte des Managed Money de près de 4 000 contrats.

Positions longues des producteurs/marchands : Diminution de 7 005 contrats. Les positions courtes de Managed Money : Augmentation de 3 855 contrats. Ventes à découvert des négociants en swaps : Augmentation de 5 864 contrats.



Pour l'instant, le marché du blé sur le CBOT n'est pas très concentré, mais il existe une légère tendance à la prédominance de quelques négociants à découvert, ce qui pourrait influencer la tendance des prix. Cependant, la position courte nette importante (et croissante) détenue par Managed Money pourrait exercer une pression à la baisse, mais la demande des négociants est solide, et si le dollar américain diminue, le blé pourrait fondamentalement essayer d'inverser la tendance à la baisse, en augmentant jusqu'à 60 dollars. Dans ce cas, la position courte nette assez importante des spéculateurs pourrait aboutir à un cornering du marché et à un short squeeze.

Source: xStation5