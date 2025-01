La semaine s’achève dans un sentiment euphorique sur les indices mondiaux, ce qui n’a pas manqué de contaminer la bourse de Paris. Le CAC 40 clôture la journée en hausse de 0,98%, s’élevant à 7 709,76 points, bénéficiant par ailleurs d’une réduction de la pression sur les taux avec un 10 ans français délivrant désormais un rendement annuel de 3,311%. Une divergence notable toutefois : la hausse de la volatilité anticipée sur l’Eurostoxx 50, qui se situe désormais à 16,50% sur les trente prochains jours. La séance s’est avérée particulièrement positive pour Pernod Ricard et Stellantis, partageant la caractéristique de figurer parmi les actifs les plus décotés du marché français. Les deux actions ont monté d’environ 2,85%. Autre performance notable, celle de Kering, qui a vu sa valeur croître de 2,38% au lendemain d’une séance qui lui avait été particulièrement favorable. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Cependant, toutes les entreprises du secteur du luxe n’ont pas bénéficié de la faveur des investisseurs aujourd’hui. LVMH et Christian Dior ont connu des prises de bénéfices, bien que celles-ci n’aient pas été significatives puisqu’elles ne clôturent qu’en baisse de 0,78%. La pire performance de la journée concerne Ipsen, après une réévaluation de Barclays des perspectives du secteur pharmaceutique européen. Graphique du CAC 40 (intervalle D1) L’indice a nettement franchi à la hausse la limite supérieure des bandes de Bollinger et le RSI est entré en territoire de surachat, signalant une potentielle reprise de la tendance haussière à moyen terme. Le prochain objectif se situe aux environs des 7800 points, convergence du dernier sommet et d’une zone de prix brut. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."