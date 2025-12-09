Points clés CAC 40 stable : 10ème séance consécutive dans un corridor de 1,5% (8 050-8 150 pts), en attente de la Fed .

: 10ème séance consécutive dans un (8 050-8 150 pts), en attente de la . Rendements obligataires en détente : T-Bonds (-2 pts à 4,153%), Bund (-1,5 pt à 2,852%), OAT (-2,5 pts à 3,566%).

: T-Bonds (-2 pts à 4,153%), Bund (-1,5 pt à 2,852%), OAT (-2,5 pts à 3,566%). Marché du travail américain en ralentissement : Les JOLTS montrent une baisse des embauches (5,37 M vs 5,15 M en septembre), renforçant les attentes de baisse des taux.

Le CAC 40 (-0,69% à 8 052 pts) reste enfermé dans une fourchette étroite depuis le 25 novembre, avec des variations intraday limitées à 0,5%. Wall Street ouvre en légère hausse (Nasdaq +0,15%, S&P 500 +0,25%, Dow Jones +0,40%), sans dynamisme particulier avant le FOMC de la Fed (réunion de 48h). Contexte monétaire : 89% des intervenants (FedWatch) anticipent une 3ème baisse de taux de 0,25 point mercredi.

(FedWatch) anticipent une mercredi. Enjeu clé : Le rythme d’assouplissement en 2026 , selon Christopher Dembik (Pictet AM).

: Le , selon (Pictet AM). Successeur de Powell : Une nomination prochaine pourrait clarifier la politique monétaire future. Indicateurs économiques JOLTS (octobre) : Offres d’emploi stables (7,67 M vs 7,66 M en septembre). Embauches en baisse (5,37 M vs 5,15 M), signe de ralentissement du marché du travail américain. Ces données renforcent les arguments pour une baisse des taux .

Rendements obligataires : Détente après deux séances de hausse : T-Bonds 10 ans : -2 pts à 4,153% . T-Bonds 30 ans : -2,8 pts à 4,787% . Bund allemand : -1,5 pt à 2,852% (après +10 pts lundi). OAT 10 ans : -2,5 pts à 3,566% . Japon : Taux longs stables (-1,2 pt à 1,965%).

"Les marchés obligataires remettent en question les deux baisses de taux prévues en 2026", notent les observateurs. Devises et matières premières Euro : Stable à 1,1635 $ .

: Stable à . Pétrole : Brent : -1% à 61,9 $/baril (proche des planchers annuels ).

:

