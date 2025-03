Le cacao chute de 4 % en raison de l'excédent de l'ICCO et de l'augmentation des stocks de l'ICE 📉

Les contrats à terme sur le cacao chutent de 4 % aujourd'hui sur l'ICE, atteignant des plus bas de 4 mois sous la pression de l'amélioration de l'offre, de l'apaisement des tensions sur le marché et de la pression exercée sur les grands spéculateurs pour qu'ils abandonnent leur position longue. Le marché mondial du cacao est en train de changer, l'Organisation internationale du cacao (ICCO) prévoyant un excédent de 142 000 tonnes métriques pour la saison 2024/25 - marquant le premier excédent de l'offre en quatre ans. Selon les projections de l'ICCO, la production mondiale de cacao devrait augmenter de près de 8 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 4,84 millions de tonnes métriques (MMT).

Pour alimenter le débat sur les fondamentaux du marché, Hershey, l'un des plus grands producteurs de chocolat au monde, a récemment souligné que les prix à terme du cacao continuaient d'être influencés par la dynamique de l'offre et de la demande. Augmentation des stocks de l’ICE Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les stocks de cacao surveillés par l'ICE dans les ports américains ont connu une reprise notable après avoir atteint leur niveau le plus bas en 21 ans, soit environ 1,26 million de sacs, le 24 janvier. Jeudi, les stocks avaient atteint leur niveau le plus élevé depuis près de quatre mois, à savoir 1,64 million de sacs, ce qui indique une amélioration des conditions d'approvisionnement.

Entre-temps, le Nigeria, cinquième producteur mondial de cacao, a fait état d'une augmentation de 27 % des exportations de cacao en janvier par rapport à l'année précédente, atteignant 46 970 tonnes. Cette augmentation significative met en évidence l'accroissement de l'offre en Afrique de l'Ouest, une région productrice clé. Signaux mitigés en provenance de Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire, premier exportateur mondial de cacao, reste un facteur essentiel dans les tendances de l'offre mondiale. Les données du gouvernement montrent que du 1er octobre au 9 mars, les agriculteurs ivoiriens ont expédié 1,40 million de tonnes de cacao, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, ce taux de croissance a considérablement ralenti par rapport à la hausse de 35 % enregistrée en décembre, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'évolution future des exportations.

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, s'attend à une récolte intermédiaire moins importante que d'habitude, car les conditions climatiques sèches, en particulier les vents de l'Harmattan, menacent les rendements. La récolte secondaire, qui commence en avril, devrait atteindre environ 400 000 tonnes, contre 440 000 tonnes l'année dernière, selon les estimations de Bloomberg.

Si certains analystes considèrent que les récentes précipitations dans les régions occidentales pourraient donner un coup de pouce à la dernière partie de la récolte, des inquiétudes subsistent quant à la qualité des fèves et aux niveaux globaux de l'offre. Les transformateurs locaux de cacao craignent que les conditions météorologiques défavorables aient affaibli les arbres, entraînant une diminution du nombre de cabosses et une baisse de leur qualité.

Les stocks mondiaux de cacao restent limités et, malgré les prévisions récentes de l'ICCO concernant un excédent de 142 000 tonnes, certains experts anticipent toujours un déficit de l'offre. La campagne principale qui débute en octobre sera désormais au centre de l'attention, car des précipitations adéquates au cours des prochains mois seront essentielles pour stabiliser la production. Inquiétudes concernant la demande Malgré l'augmentation de l'offre, les pressions exercées par la demande pèsent sur les prix du cacao. Les dirigeants des principaux fabricants de chocolat, Hershey et Mondelez, ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'impact des prix record du cacao sur la demande des consommateurs.

Les dirigeants de Hershey ont reconnu en février que les coûts élevés forçaient l'entreprise à modifier la formulation de ses produits, en remplaçant le cacao par d'autres ingrédients afin d'atténuer la hausse des dépenses. Ce changement souligne les implications potentielles à long terme de la cherté du cacao sur l'industrie du chocolat. Alors que le marché du cacao est actuellement confronté à des perspectives d'excédent et à une évolution de la demande, la volatilité des prix reste un thème clé, car les négociants et les producteurs évaluent l'équilibre entre la force de l'offre et le sentiment des consommateurs. COCOA (intervalle D1)  Source: xStation5

